道地英式風味結合創意巧思！招牌司康、獨家茶布司午茶首選

以堅持「5公分完美高度」的手工英式司康風靡北台灣的【英國奶奶】，品牌是由英國主廚Amy與台灣老公共同創立，在2023年正式拿到台灣身分證的Amy，如願成為正港的台灣人，當初只是想圓個創業的夢想，推廣英國在地特色料理，店主夫妻從台北公館街頭開始販售以【英國奶奶】為名的英式奶昔起家，提供正宗的英式風味，頗受市場好評。

在眾多粉絲的鼓勵中，隨後在淡水開設了第一家店面，迅速成為當地的指標性的異國餐廳，讓更多民眾了解英式料理的獨到之處，店內的招牌英式點心「司康」曾經創下單日賣出2000顆的驚人紀錄，相當於一公里長、30層樓高，深受台灣民眾的好評。

主廚Amy同時也是知名Youtuber，她的頻道「Amy英國奶奶」擁有近10萬人訂閱，被粉絲稱為是超級正能量的溫暖代表。問到她在台灣打拼了這麼多年有何感受？她開心的說：「我覺得有趣的點是在這條路上會不斷地冒險、碰撞，最後找到自己的定位和價值，就像是我本身是英國人，但我也必須要融入台灣這塊土地，要了解台灣文化，然後把台灣和英國的料理文化結合在一起」。

因此，英國奶奶這個品牌一直以來都想呈現的是人們生活在這塊土地的熱情，讓美食與甜點能夠更加在地化，一邊享用一邊開心的拉近彼此的距離，對Amy來說是很重要的事情，除了帶來最正統的英式點心，她也一直在思考口味的創新，要讓台灣消費者吃到更合口味的夢幻美味，花了整整半年的時間也研發有別於傳統英式司康需要塗抹鮮奶油與果醬的經典吃法，改將卡士達醬、新鮮水果與司康結合出新花樣，無論是會爆漿的「灌餡司康」、或是一口就能吃到五層不同口感的「茶布司」，這兩款最新推出的獨家甜點都讓台灣人耳目一新，一吃就愛上。

▲前陣子北捷快閃店讓更多人了解到英式甜點的特色，快閃店門口總能吸引大批旅客前來，在門口排起長長人龍，只為品嚐這一味。

▲2024年新開幕的【英國奶奶·午茶花園-北車M4店】。(圖片來源：英國奶奶)

【英國奶奶】從2012年成立至今已走過12個年頭，從攤販起家到如今多間餐廳規模，後來，Amy決定想把英式下午茶與好朋友分享的概念帶到台灣，因此創立了百貨專櫃副品牌「午茶花園」，來自於英國文化非常注重款待親友，家家戶戶都喜歡在自家花園舉辦午茶派對的感覺，能夠邀請親朋好友共享整桌的美味茶點，一邊品茶一邊聊天，呈現出每一個英國女孩成長中最快樂的時光，這就是Amy想帶給大家「午茶花園」的品牌初衷。

「午茶花園」在2024年正式在雙北各大百貨公司設立英式甜點專櫃門市與快閃店，讓更多消費者、觀光客能夠品嚐到手工英式甜點的魅力，品牌繼續秉持著「熱情、分享」的精神，為民眾提供美味健康、口味獨特的特色甜點，並融合台灣小農的優質農作物，創作出令人念念不忘的香甜英國茶及水果味的幾款獨家口味內餡，成功在競爭激烈的甜點市場中闖出自己的名號與口碑，到如今更成為饕客們送禮、享受下午茶點的最佳選擇。

▲2024年新開幕的【英國奶奶·午茶花園-北車M4店】。(圖片來源：英國奶奶)

▲除了茶布司與各式英式糕點外，經典的「5公分高」手工司康系列也廣受民眾喜愛，並推出各式禮盒，還能搭配Tiptree經典果醬與英國進口的英式茶包，在饕客在家也能享用道地的英式經典下午茶。

茶布司

是台灣去英國的留學生一致必吃的英式甜點，不斷地有人推薦Amy引進台灣，這次Amy與台灣小農攜手合作，打造出別具一格的獨特風味、口感層次分明的獨家甜點。Amy與台灣小農共同特製水果風味卡士達，一層司康一層卡士達再與新鮮水果點綴其中，呈現出宛如藝術品般的杯裝甜點，湯匙深入探索，一口品嚐，滋味如絲綿滑，順口無比，微鹹的奶蓋與微酸的清甜底層完美交融。

草莓伯爵茶布司，第一層奶油，口感非常鬆軟，第二層草莓伯爵卡士達，一開始吃的時候，出現的是微妙清淡的草莓香氣，伯爵茶卡士達有濃郁的茶香味，吃完後，給人一種強烈的回甘滋味浮現出來，有茶香深厚的層次和清爽的口感，第三層是司康，第四層是草莓醬，整體吃起來有提拉米蘇的感覺，真的會讓人驚艷，整體口感更加豐富回味無窮。

檸檬伯爵茶布司，第一層奶油，口感非常滑順，第二層檸檬伯爵卡士達，柔滑、細緻的口感，添加檸檬的卡士達有伯爵茶的柑橘香氣，也有檸檬的酸甜滋味，給人清新爽口的感受，第三層是司康，第四層是檸檬醬，整體吃起來不會過酸，茶香與果香交織，吃起來具有微酸清甜滋味，彷彿品嚐茶香與檸檬的音符交響，獨一無二的美好享受！

▲滿足一口便能吃到多種豐富的口感！第一層是滑順且濃郁奶油，第二層是水果風味伯爵卡士達，柔滑細緻的餡料入口即化，水果的芬芳帶給你清新爽口的感受，司康與果醬的經典搭配，多層次的口感與風味在口腔裡打轉，簡直太幸福了！

布朗尼

嚴選70%巧克力製作的布朗尼，再搭配黑巧克力，融合兩種巧克力甜度適中帶點些許苦韻，口感紮實、濕潤，每一口都能品嚐到巧克力的香濃滋味，不論是回烤或冷藏都適合享用，截然不同的口感帶給你不一樣的味覺體驗。

布朗尼系列是許多巧克力控的首選甜點，不論是搭配提拉米蘇、Oreo、起司等配料，讓口感更加豐富，也能做成4入禮盒，多種口味一次滿足！

英式手作檸檬磅蛋糕

源自英國的甜點美食在台灣也能吃到！選用台灣小農種植的優質檸檬，磅蛋糕加入檸檬汁，淋上果香宜人的酸甜檸檬糖霜，最後用檸檬皮點綴其中，使其蛋糕體散發清爽檸檬香，磅蛋糕口感扎實，充滿蛋香、麵粉香、檸檬香，層層交織的香氣令人欲罷不能，甜而不膩的滋味讓人愛不釋手，再來杯熱茶簡直完美！

【英國奶奶】將英式甜點融合台灣在地水果，透過創意巧思將其完美融合，打造出口味獨特、風味滿分的特色茶點，不論做為下午茶點、飯後點心、年節送禮皆合適，除了到各門市、櫃位購買，也能在官網下訂！





【英國奶奶·午茶花園-北車M4店】

店家地址：台北市中正區忠孝西路一段49號B1（M4出口旁）

營業時間：平日11:00–22:00；假日10:00–22:00





【英國奶奶·午茶花園-大葉高島屋店】

店家地址：台北市士林區忠誠路二段55號B1(哈根達斯對面)

營業時間：平日11:00–22:00；假日10:00–22:00





【英國奶奶·午茶花園-信義店】

店家地址：台北市信義區基隆路一段147巷28號1樓

店家電話：0287713141

營業時間：12:00–21:30

官方網站：https://bit.ly/4bmp8tJ





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