抹茶控必吃的全系列甜點！抹茶蒙蒙怪、抹茶千層、抹茶巴斯克乳酪都有

不用特地飛到日本，台灣也有許多甜點店、咖啡廳有提供抹茶系列的甜品，今天全台美食帶來 6 間抹茶甜點，抹茶苦苦甜甜的滋味讓許多人深陷其中，不論是抹茶的重度愛好者或是想要嘗鮮的新手，都可以到這幾間店品嘗看看！

全台美食｜全台6家抹茶控必吃的抹茶甜點店

台北 生活在他方 城南店

圖／ReadyGo

在捷運中正紀念堂附近的「生活在他方 城南店」除了有擺設許多繪本和文創商品之外，店內的千層蛋糕更是許多人到此必點的熱門甜點，抹茶控更是不能錯過口感綿密的「小山園抹茶千層蛋糕」，可以再點上一杯抹茶歐蕾，在店裡一邊享用下午茶、一邊翻閱店內的繪本。

圖／ReadyGo

地址：台北市中正區重慶南路三段5號

連絡電話：02 3393 2018

營業時間：週二～日 9:30-22:00

台中 民生咖啡 People & Life.Cafe

圖／ReadyGo

由老宅改建而成的民生咖啡就在台中的審計新村附近，在逛完審計新村的特色小店之後，可以到這裡稍作休息。在這裡可以點到全套的抹茶系列，甜點有抹茶千層蛋糕、抹茶生乳捲，還可以搭配抹茶歐蕾一起享用。除了抹茶之外，也還有提供手沖咖啡和提拉米蘇、焦糖布丁等，可以和審計新村的行程安排在一起。

圖／ReadyGo

地址：台中市西區民生路384號

連絡電話：0965 608 156

營業時間：週一、二、五 12:00-18:00，週六、日 10:00-20:00

台中 萊姆16手作甜點

圖／ReadyGo

萊姆16手作甜點位於台中山西公園附近，店內有許多抹茶系列的手作甜點，像是抹茶提拉米蘇、小山園抹茶蕨餅千層、小山園抹茶千層、小山園抹茶巴斯克乳酪等各種會讓抹茶控們眼之為之一亮的甜品。店內沒有開放訂位，但可以打電話過去預留甜點，當日供應的甜點可以參考店家IG的限時動態。

圖／ReadyGo

地址：台中市北區天津一街42號

連絡電話：04 2298 2509

營業時間：13:30-19:00

台中 Tokutoku matcha&coffee

圖／ReadyGo

隱身誠品勤美綠園道附近的巷弄間，由老屋改建的「Tokutoku matcha&coffee」以抹茶系列和日式甜品為主，吸引了許多抹茶控到此朝聖。飲品部分有抹茶拿鐵、抹茶氣泡飲等，甜點則有抹茶司康、抹茶紅豆吐司、抹茶蛋糕捲等。如果遇到人潮比較多的時候，等茶的時間也會比較長，如果要到此享用茶點的話，記得預留充裕一點的時間。

圖／ReadyGo

地址：台中市西區中興四巷13號

營業時間：週五～二 13:00-19:00

台南 千森製菓ちもり

圖／ReadyGo

在抹茶祭期間到台南的「千森製菓ちもり」可以品嘗到滿滿的抹茶甜點，有抹茶千層蛋糕、抹茶巴斯克乳酪蛋糕、抹茶生乳捲、濃抹茶塔等甜品，也有內用限定的抹茶帕菲、抹茶蒙蒙怪、抹茶昭和布丁、抹茶冰淇淋等，想要收集全品項的抹茶系列，記得要到店內享用才能夠品嘗到滿滿的抹茶甜點。

圖／ReadyGo

地址：台南市北區裕民街71號

連絡電話： 06 223 0801

營業時間：週四～二 11:30-19:00

高雄 喫茶．鳩谷

圖／ReadyGo

位於高雄的喫茶．鳩谷以抹茶系列的飲品和甜點為主，其中，極濃巴斯克乳酪蛋糕有抹茶和烘焙茶等兩種口味可以選擇。如果想要到此品嘗抹茶甜點，可以先上店家的臉書專頁預約用餐的場次，也有線上預訂限定的「鳩谷抹茶厚鬆餅」，找個有空的時間到此度過一個優閒的午後抹茶時光吧！

圖／ReadyGo

地址：高雄市苓雅區正義路3巷10號

連絡電話： 0958 419 680

營業時間：週三～一 13:00-18:45

花蓮 豆茶寮

圖／ReadyGo

豆茶寮位於花蓮的東大門夜市附近，一走進店裡，就像是到了日本的和菓子店。在這裡可以喝到現刷的抹茶，還可以品嘗到精緻的日式和菓子。另外，裝在像是四角形容器「木枡」的之中的抹茶提拉米蘇也是許多人到此必吃的品項，不只造型特別，多層次的口感廣受好評。

圖／ReadyGo

地址：花蓮縣花蓮市北濱街27-1號

連絡電話：03 833 6618

營業時間：週四～二 13:00-21:00

延伸閱讀>>行天宮美食｜想要一杯香醇的咖啡配工作，告訴你8間適合工作聚會的質感咖啡廳！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」