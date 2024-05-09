消暑手搖3大新品搶喝！ 迷客夏「夏日康波」、麻古「柳橙芒果果粒」、龜記「甘蔗四季春」

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／迷客夏、麻古茶坊、龜記提供
圖／迷客夏、麻古茶坊、龜記提供

新品駕到！迷客夏推出全新「夏日康波」系列3款飲品，搶先登場是滑順香濃又綿密的「粉綠豆鮮奶冰沙」；而麻古茶坊也帶來了3款回歸、1款全新夏日芒果季新品「柳橙芒果果粒」；龜記則推出春夏主題新品「甘蔗四季春」，統統都是手搖控的消暑妙方！

◎迷客夏「夏日康波」

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏全新「夏日康波」系列，搶先登場的是「粉綠豆鮮奶冰沙」，嚴選台南5號粉綠豆，費時2.5小時熬煮悶蒸成為滑順綠豆泥，再加入迷客夏的招牌綠光鮮奶，杯杯現點現打成綿密冰沙，每日限量供應，冰沙控絕對要追。

圖／迷客夏提供
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接著，在5/15接力上市2款果茶系新品，選用在地台農17號金鑽鳳梨製成歐式糖漬水果「Compote康波」，其中「夏日莫西多」以Mojito為靈感，手工搗製新鮮薄荷30秒後加入鳳梨康波與茶底調和，無酒精並散發薄荷清涼清香，超適合夏天；以及「鳳梨康波綠/青」則是選用帶有茉莉花香的茉莉原淬綠茶及清甜台灣原片初露青茶，增添檸檬汁酸甜滋味，再加入台農17號鳳梨，十分消暑又解膩。

◎麻古茶坊「柳橙芒果果粒」

麻古茶坊人氣最旺的「楊枝甘露2.0」深受粉絲喜愛，今夏除了經典芒果飲品作「楊枝甘露2.0」、「芝芝芒果果粒」以及「芒果果粒波波」等經典飲品回歸外，再加碼新星「柳橙芒果果粒」，新鮮現切的愛文芒果果粒搭配清爽的柳橙原汁，口口都能吃到香甜果肉，讓咀嚼控根本無法抗拒。

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

◎龜記「甘蔗四季春」

圖／龜記提供
圖／龜記提供

龜記帶來春夏新主題「四季春了」，不僅是將四季春系列「青四季春、蜂蜜四季春、旺梨四季春、葡薈四季春」的茶底提升，還推出了全新的清涼飲品「甘蔗四季春」，一口氣能嚐到4款升級版+1款新品，統統都是超級消暑好夥伴！

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