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義美「草莓霜淇淋」又買1送1了！冰淇淋之神、IKEA「最強新品霜淇淋」必嘗 31冰淇淋「+31元增量1.5倍」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／新光三越高雄三多店粉絲頁、IG@oldgirl.mytw.foodie授權
圖／新光三越高雄三多店粉絲頁、IG@oldgirl.mytw.foodie授權

義美霜淇淋買一送一！歡慶感恩母親節，義美「草莓霜淇淋聖代」買一送一又來了，連續4天帶媽咪品嘗酸甜清涼好滋味。還有北海道冰淇淋之神、IKEA新品霜淇淋開賣，以及31冰淇淋「銅板價升級」超值三球，這個5月就要透心涼。

圖／摘自Google地圖 網友湯明珠
圖／摘自Google地圖 網友湯明珠

迎來母親節，5/9至5/12，義美「草莓霜淇淋聖代」推出買一送一，奶香霜淇淋搭配草莓凍乾、草莓粉的濃郁口味，自開賣後即擁有不少喜愛甜點的粉絲。一連4天的好康，邀請顧客帶著媽咪一同到門市享用立夏後的第一杯霜淇淋聖代。

圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權
圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權

此外，北海道冰淇淋之神「CREMIA」最新淡雅口味「白桃霜淇淋」即日起正式開賣，選用帶有明顯果香的岡山白桃，製成綿密絲滑的霜淇淋，吃起來清甜不膩，蜜桃控絕對不容錯過。

CREMIA「岡山白桃霜淇淋」即日起開賣，售價150元。圖／CREMIA粉絲頁
CREMIA「岡山白桃霜淇淋」即日起開賣，售價150元。圖／CREMIA粉絲頁

提到新品霜淇淋，IKEA「焦糖蛋塔風味霜淇淋」於5月登場，結合近期爆紅的蛋塔風潮，把蛋塔化身霜淇淋，吃得到蛋香和牛奶焦糖醬，一支只要20元，單純嘗鮮都不虧。

IKEA 5月新品「焦糖蛋塔風味霜淇淋」，售價20元。圖／IKEA提供
IKEA 5月新品「焦糖蛋塔風味霜淇淋」，售價20元。圖／IKEA提供

而來自美國加州的冰淇淋專賣「31冰淇淋」同樣人氣紅不讓，為迎戰炎炎夏日，31冰淇淋推出近一整個月的「+31元升級」優惠活動，5/30前，購買雙球冰淇淋加31元即可升級3球，增量1.5倍、口味任選，三種願望一次滿足。

圖／31冰淇淋粉絲頁
圖／31冰淇淋粉絲頁

義美食品 「草莓霜淇淋聖代」買1送1

活動期間：2024/5/9～5/12

商品售價：65元/杯

備註：限現售，會員不再享95折；以有霜淇淋機的門市參與活動；數量有限，售完為止

CREMIA 「岡山白桃霜淇淋」販售資訊

開賣日：即日起～售完為止

售價：150元/支

販售門市：請參粉絲專頁

IKEA 「焦糖蛋塔風味霜淇淋」販售資訊

開賣日：即日起～

售價：20元/支

31冰淇淋 加購活動資訊

活動期間：即日起～5/30

活動內容：購買雙球冰淇淋再加31元即可升級3球冰淇淋

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31冰淇淋 母親節 義美食品 買一送一 霜淇淋

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