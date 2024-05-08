義美「草莓霜淇淋」又買1送1了！冰淇淋之神、IKEA「最強新品霜淇淋」必嘗 31冰淇淋「+31元增量1.5倍」
義美霜淇淋買一送一！歡慶感恩母親節，義美「草莓霜淇淋聖代」買一送一又來了，連續4天帶媽咪品嘗酸甜清涼好滋味。還有北海道冰淇淋之神、IKEA新品霜淇淋開賣，以及31冰淇淋「銅板價升級」超值三球，這個5月就要透心涼。
迎來母親節，5/9至5/12，義美「草莓霜淇淋聖代」推出買一送一，奶香霜淇淋搭配草莓凍乾、草莓粉的濃郁口味，自開賣後即擁有不少喜愛甜點的粉絲。一連4天的好康，邀請顧客帶著媽咪一同到門市享用立夏後的第一杯霜淇淋聖代。
此外，北海道冰淇淋之神「CREMIA」最新淡雅口味「白桃霜淇淋」即日起正式開賣，選用帶有明顯果香的岡山白桃，製成綿密絲滑的霜淇淋，吃起來清甜不膩，蜜桃控絕對不容錯過。
提到新品霜淇淋，IKEA「焦糖蛋塔風味霜淇淋」於5月登場，結合近期爆紅的蛋塔風潮，把蛋塔化身霜淇淋，吃得到蛋香和牛奶焦糖醬，一支只要20元，單純嘗鮮都不虧。
而來自美國加州的冰淇淋專賣「31冰淇淋」同樣人氣紅不讓，為迎戰炎炎夏日，31冰淇淋推出近一整個月的「+31元升級」優惠活動，5/30前，購買雙球冰淇淋加31元即可升級3球，增量1.5倍、口味任選，三種願望一次滿足。
義美食品 「草莓霜淇淋聖代」買1送1
活動期間：2024/5/9～5/12
商品售價：65元/杯
備註：限現售，會員不再享95折；以有霜淇淋機的門市參與活動；數量有限，售完為止
CREMIA 「岡山白桃霜淇淋」販售資訊
開賣日：即日起～售完為止
售價：150元/支
販售門市：請參粉絲專頁
IKEA 「焦糖蛋塔風味霜淇淋」販售資訊
開賣日：即日起～
售價：20元/支
31冰淇淋 加購活動資訊
活動期間：即日起～5/30
活動內容：購買雙球冰淇淋再加31元即可升級3球冰淇淋
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言