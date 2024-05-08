限時爽喝！ 思樂冰最經典口味「買1送1」只有今天快衝

冰控快追！7-ELEVEN思樂冰經典「可口可樂口味」於今日限定推出一日「買1送1」優惠，還有全新「蜂蜜泡泡風味」也有機會享有第二杯7折優惠，快把握機會來一杯清涼享受！

可口可樂在1886年5月8日誕生，也成為7-ELEVEN思樂冰最經典必喝的口味，為慶祝5/8可口可樂生日慶，今天一日限定推，7-ELEVEN思樂冰「可口可樂口味可享大杯買1送1」爽喝一波。

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN思樂冰近期也與「金色三麥」聯名開賣全新「蜂蜜泡泡風味」思樂冰，結合經典蜂蜜韻味，微氣泡爽口暢快，無酒精風味，讓大人小孩通通一口愛上。即日起至5/28期間的每週五、六、日，還可享有思樂冰全口味任選「第二杯7折」優惠。