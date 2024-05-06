新開幕！精品糖果品牌【sugarfina】台北101設點 香檳打造大人專屬軟糖、巧克力

源自美國加州、為大人設立的精品糖果品牌【sugarfina】來台囉！選定台北101作為首個據點，販售以香檳、氣泡酒等為底的軟糖與巧克力，還能選擇夢幻湖水綠禮盒包裝送給親朋好友，在滿溢母愛的5月中開幕，剛好可以當母親節禮物，快出門挑選甜滋滋的糖果送給媽媽囉～

圖／sugarfina TaiwanIG

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在美國比佛利山莊設店後，迅速擄獲好萊塢名人們的嘴、連小賈斯汀、李奧納多都是常客的【sugarfina】，主打的是軟糖與巧克力兩大類糖果，像是香檳系列軟糖中，使用了香檳王的熟成香檳和粉紅香檳，打造出大人味甜點的「香檳小熊造型軟糖」以及「氣泡香檳風味軟糖」，另外也有忠實呈現桃子紅嫩色澤的「貝里尼水蜜桃風味軟糖」和藍莓味的「鯨魚寶寶造型軟糖」，還有「甜蜜紅唇造型軟糖」、「海鹽焦糖黑可可球」、「焦糖知更鳥蛋造型可可球」等等口味，也是螞蟻人不可錯過的美味。

圖／sugarfina TaiwanIG

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除了好看又好吃的各式糖果之外，【sugarfina】所使用的包裝盒採用的是夢幻湖水藍，所以也有「糖果界Tiffany」的稱呼，可以在店內挑選喜歡的糖果，放入3、4、8盒裝的禮盒中，馬上就變成致贈親朋好友最棒的禮物！剛好選在5月開幕的，正好適合在母親節這時送給媽媽，祝福媽媽一直是家中的甜姊兒～

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／sugarfina TaiwanIG

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sugarfina

地址：台北101購物中心B1，台北市信義區市府路45號