幸福台味！大苑子 x 欣葉跨界新品「芒著杏福」口感驚喜 再嚐芒果霜淇淋、大苑子芒果冰夏日必追
又台又健康快來嚐嚐！ 大苑子與欣葉國際餐飲強強聯手，這回雙方對於傳統美食的珍視與創新，以滑嫩Q彈的杏仁豆腐搭上愛文芒果，推出全新創意飲品「芒著杏福」將於5/3上市。同時，大苑子台北市府夢想店限定的夏日芒果冰品也同步回歸了！
大苑子擅於使用當季鮮果愛文芒果製成「芒果丁」，而欣葉‧生活‧廚房則結合欣葉各餐飲品牌的經典核心風味「杏仁豆腐」，芒果丁帶出愛文芒果的香氣、杏仁豆腐擁有細膩口感，尾韻保有茉香綠茶的清香，兩者融合打造出清爽的當季飲品「芒著杏福」，每一杯帶給您三種享受、每一口都能感受到幸福著時好滋味。
而自5/3至5/5期間，參與大苑子官方facebook分享活動，就有機會抽中「欣葉線上風味選免運券+芒著杏福聯名飲品」。
冰控夏日必嚐的芒果冰同步回歸，「愛文芒果霜淇淋」使用屏東枋山枋寮愛文芒果製成，每一口都充滿獨特的香甜風味(原價110/支，加購價89元)；還有「夏日芒果樂園」有愛文芒果霜淇淋再配上滿滿香甜可口的愛文芒果果肉，像是一杯聖代冰淇淋(原價189元/份，加購價只要149元)，即起台北市府夢想店限定推出。
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