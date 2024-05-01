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神級甜點來了！大阪最強「日式千層捲」登台快閃一級戰區 假日限定「試吃活動」整塊免費超霸氣
甜點控必打卡！來自日本大阪的「Katachi 形‧洋菓子店」線下快閃中山商圈，主打塞滿餡料的「日式千層捲」，假日還有「千層捲試吃活動」，免費給整塊超霸氣，現在不用飛日本就吃得到。
日本大阪心齋橋的人氣咖啡甜點店「Katachi 形‧洋菓子店」登台販賣首日即創下4,000份完售紀錄，本次首度快閃就選在一級戰區中山商圈，即日起至5/12，由日式可麗餅為靈感發想製成的各式「日式千層捲」現場開吃，香草、可可、抹茶紅豆都是經典必嘗。餅皮軟中帶Q，搭配各式飽滿內餡，一口下去都是滿滿幸福感。
此外，快閃期間的每週六日會有「千層捲試吃活動」，霸氣切整塊免費請你吃，數量和口味有限定，想嘗鮮請早。值得注意的是，快閃店不提供現場販售，記得先到官網預定。而正逢5月母親節，想買千層捲給媽咪的朋友，快閃期間可於官網預購再到店面取貨喔。
Katachi 形‧洋菓子店 快閃資訊
快閃日期：即日起～5/12
營業時間：13:00-20:00
地點：台北市大同區承德路二段37巷9弄4號（捷運中山站5號出口右轉赤峰街步行3分鐘）
備註：快閃店現場【僅供取貨】，不提供現場販售
粉絲專頁：https://www.facebook.com/katachi.tw
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