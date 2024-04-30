蛋捲霜淇淋買1送1！義美「真‧蛋捲霜淇淋」新登場 強強聯手「招牌蛋捲+牛奶霜淇淋」非吃不可

倒數2天！義美食品又推出新品霜淇淋了，這次是強強聯手的「蛋捲霜淇淋」，牛奶霜淇淋搭配義美招牌蛋捲，酥脆口感與蛋香奶香結合，買一送一到5/1，趕快把握最後優惠搶吃啦！

義美霜淇淋香濃好吃。圖／IG@shin_eat_eat授權

義美霜淇淋不時祭出買一送一，本次更有新品「蛋捲霜淇淋」獨家開賣，同步推出買一送一的好康，優惠到5/1。義美「蛋捲霜淇淋」以濃郁牛奶霜淇淋為底，配上芝麻蛋捲脆片和原味小蛋捲，口感層次豐富，蛋奶香氣撲鼻，特別適合這逐漸升溫的日子。

圖／義美食品粉絲頁

義美「蛋捲霜淇淋」買一送一

活動日期：即日起～5/1

備註：限現售，以有霜淇淋機的門市參與活動；數量有限，售完為止；會員不再享95折

門市查詢：https://www.imeifoods.com.tw/Page/A60A76C64DD0CFFF（標註有霜淇淋圖案）