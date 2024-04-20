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今、明2天快衝！ 「GODIVA霜淇淋買1送1」21門市開吃　還有超商霜淇淋「第2件10元」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

霜淇淋控今、明2天快衝！ GODIVA睽違4年終於再度推出「霜淇淋買1送1」優惠，今(4/21)和明天2天於全台21門市吃得到，週末還有超商霜淇淋「第2件10元」，想吃冰哪裡都能吃到！

由左至右分別為白巧克力、黑巧克力、雙重巧克力霜淇淋。圖／GODIVA台灣官網
由左至右分別為白巧克力、黑巧克力、雙重巧克力霜淇淋。圖／GODIVA台灣官網

由法國巧克力大師精心打造GODIVA經典霜淇淋，於4/20、4/21限時2天GODIVA再度推出「霜淇淋買1送1」，開放3口味任選，包括黑巧克力霜淇淋、白巧克力霜淇淋及綜合口味霜淇淋，可選擇現場兌換現吃，或領取霜淇淋兌換券未來使用(兌換期間至2024年6月16日)。

全台販售「GODIVA霜淇淋買1送1」門市共有21家，包含台北微風廣場1F、遠百信義A13 B2F、京站1F、SOGO復興B3F、SOGO天母B1F、板橋大遠百B1F、新光三越信義A8 B1F、林口三井1F；桃園華泰2F、台茂1F；新竹大遠百B2F、遠東巨城1F；台中大遠百B2F、台中新光三越B2F、台中Lalaport 1F；台南南紡購物中心B1F、新光三越西門B2、台南三井1F；高雄漢神百貨B3F、漢神巨蛋B1F、SKM Park 1F。

圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

同一期間，全家便利商店，週末至4/21止，限時推出霜淇淋、飲品優惠，「Fami!ce霜淇淋」不限口味第2支10元！

圖／翻攝全家便利商店臉書
圖／翻攝全家便利商店臉書

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