今、明2天快衝！ 「GODIVA霜淇淋買1送1」21門市開吃　還有超商霜淇淋「第2件10元」

六福旅遊集團旗下「Elite Bakery 一禮烘焙及Elite Concept 一禮莊園」推出多項母親節限定優惠。一禮烘焙以法國頂級材料製作的「莓好時光」母親節蛋糕，結合草莓、法式杏仁餡及奶露，售價780元，提供親取或宅配服務。更狂一禮莊園推出多款花禮，享9折優惠，並滿6000元贈送品牌擴香100ml一瓶，趕快寵愛媽咪了啦！

2024-04-19 15:30