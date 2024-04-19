「Elite Bakery 」母親節限定6吋蛋糕免800元！永生花禮盒9折，滿額再贈2599元100ml擴香
六福旅遊集團旗下「Elite Bakery 一禮烘焙及Elite Concept 一禮莊園」推出多項母親節限定優惠。一禮烘焙以法國頂級材料製作的「莓好時光」母親節蛋糕，結合草莓、法式杏仁餡及奶露，售價780元，提供親取或宅配服務。更狂一禮莊園推出多款花禮，享9折優惠，並滿6000元贈送品牌擴香100ml一瓶，趕快寵愛媽咪了啦！
六福旅遊一向注重高品質烘焙，一禮烘焙的蛋糕採用精選法國奶油及手工製作的法式甜派皮，層層堆疊新鮮水果與奢華巧克力點綴，口感香甜獨特。一禮莊園的花禮則以粉色康乃馨和永生花為主，營造出清新優雅的氛圍。
期間訂購滿6000元的顧客，更能獲得專屬滿額禮，即贈送價值2599元的一禮莊園品牌擴香，風味隨機出貨，數量有限，送完為止，把握機會囉。
Elite Bakery 一禮烘焙
歡迎來電預購：02-6615-6565 分機 5007
營業時間：周一至周五 11:00 – 18:00 (例假日休息)
取貨地點：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓
(CITY LINK 南港店B棟7樓 敘日全日餐廳櫃台，鄰近：捷運南港站）
Elite Concept 一禮莊園
地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓 (台北六福萬怡酒店 7樓 FUN LAB)
聯絡電話：02-6615-6565 分機5702
營業時間：週一至週五 10:00-12:30｜13:30-18:00 (例假日休息)
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