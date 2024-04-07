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不只星巴克買1送1！開工咖啡優惠一次看 「西雅圖、cama café」都加碼 全聯「10元咖啡」喝到五月

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各來源
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上班族最愛咖啡優惠！即將收假，各大咖啡品牌祭出優惠安慰開工憂鬱的你，除了星巴克買一送一外，西雅圖、cama café也各自推出暖心優惠，為每個需要咖啡提神醒腦的打工人打Call！同場再加映全聯週末咖啡好康，一杯下殺最低10元就開喝。

⬤ 星巴克

開工上班不憂鬱！星巴克於4/8、4/9兩日推出「開工好友分享日」，活動當天11:00-20:00到星巴克門市點購兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

⬤ 西雅圖極品咖啡

用咖啡為你打氣！西雅圖極品咖啡推出一日限定「買一送一」，4/8當日7:00-20:00至西雅圖門市購買「西雅圖極品咖啡全系列飲品（同品項）」享買一送一，優惠不含瓶裝水、手沖咖啡。

此外，西雅圖也在4/8同步祭出寄杯優惠，只要加入西雅圖官方LINE帳號，點選【寄杯優惠】選單到門市結帳購買，可享「大杯美式咖啡/拿鐵」寄杯限定買一送一，每人限購10組。

圖／西雅圖極品咖啡粉絲頁
圖／西雅圖極品咖啡粉絲頁

⬤ cama café

4/8～4/9連續兩日，到cama café門市購買「大杯葡萄風味美式」可享2杯88折，記得先加入cama會員登入APP領取優惠券喔！（詳細活動辦法依門市公告與會員APP優惠券說明為主）

連假開工後，cama café連續兩天「大杯葡萄風味美式2杯88折」。圖/cama café提供
連假開工後，cama café連續兩天「大杯葡萄風味美式2杯88折」。圖/cama café提供

同場加映：全聯福利中心「熱美式/熱拿鐵買一送一」

即日起至5/9之每週六日，於販售OFF COFFEE的全聯門市購買「熱美式/熱拿鐵」即享買一送一，自備環保杯再折5元（原價計算，贈送之品項不提供自帶杯優惠），以熱美式為例，原價25元搭配自帶杯優惠，平均一杯僅10元。

美式原價25元、拿鐵原價35元。圖／全聯福利中心提供
美式原價25元、拿鐵原價35元。圖／全聯福利中心提供

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全聯福利中心 咖啡 星巴克 葡萄 買一送一 開工

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