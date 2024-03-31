芒果控暴動！CoCo「楊枝甘露」好評回歸 加碼推「最正宗楊枝甘露」買一送一

芒果控要開喝了！氣溫日漸上升，人氣手搖「CoCo都可」為夏天暖身，季節限定「楊枝甘露」回歸登場，不僅吃得到芒果和紅柚果肉，還能吸到Q彈西谷米、獨門「蜜香凍」配料，午茶甜點一杯完成。

圖／CoCo都可提供

準備迎接夏天，「CoCo都可」搶先迎回去年超熱賣的「楊枝甘露」再度開賣，包含「胖胖楊枝甘露、纖細楊枝甘露」等2款飲品，「纖細楊枝甘露」是獨創的優酪乳版本，保留楊枝甘露原有滋味與口感，低卡更輕盈；而「胖胖楊枝甘露」則採最正宗製法，椰奶中加入標準配料「西谷米」及「蜜香凍」，並以當季芒果丁、芒果泥堆疊，芒果控不用猶豫就衝這一杯。

圖／CoCo都可提供

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當然，為慶楊枝甘露好評回歸，「CoCo都可」將於4/3回饋消費者，推出一日限定「胖胖楊枝甘露買一送一」，只要到CoCo Line官方帳號領券，並使用都可線上訂點單，憑券即享「胖胖楊枝甘露(M)第二杯0元」，現省70元，搶喝今夏第一杯楊枝甘露可要把握囉。

圖／CoCo都可提供

CoCo都可 楊枝甘露買一送一

活動日期: 2024/4/3 於官方LINE領券並使用都可線上訂點單

優惠內容：胖胖楊枝甘露(M)第二杯0元

活動門市：全門市（商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市公告供應為準）