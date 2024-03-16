哈根達斯酷爽新滋味！ 5款「脆皮雪糕」x 4種「奶蓋茶飲」 沾著吃、攪拌喝「雪糕特調」3步驟嚐鮮快試試

冰淇淋控、飲料控一起來追！順應春季酷爽氣息，哈根達斯推出「檸檬抹茶」、「草莓抹茶」兩款脆皮雪糕新口味，再搭配門市推出「脆皮雪糕Ｘ奶蓋飲品」的酷玩特調，讓大家「冰淇淋、雪糕、飲品」大膽碰撞出自己的全新「酷爽雪糕特調飲」！

圖／哈根達斯提供

哈根達斯這回特別推出的「酷爽雪糕特調飲」系列，共有5種冰淇淋、4種奶蓋飲可選擇。新品有「檸檬抹茶脆皮雪糕」以清新酸爽的檸檬雪酪與和回甘的抹茶冰淇淋巧妙融合，而「草莓抹茶脆皮雪糕」則以酸甜平衡的草莓冰淇淋與味醇回甘的抹茶冰淇淋結合，另還有經典口味雪糕「草莓、巧克力脆杏仁、香草焦糖脆杏仁」。

圖／哈根達斯提供

至於，「奶蓋飲品」是首度將水果與茶飲碰撞發揮，4款飲品首推將酸甜草莓冰淇淋分別打入茉莉綠茶與濃醇抹茶的「草莓茉綠」與「草莓抹茶」，還有清新茉莉花香與檸檬微酸的「檸檬茉綠」，及柑橘香氣尾韻不絕的「橙香伯爵」。

圖／哈根達斯提供

3步驟就能體驗「酷爽雪糕特調飲」最佳吃法，首先，將杯蓋開啟後品嘗沾上綿密奶蓋與清涼飲品的脆皮雪糕，再將杯身微微傾斜45°，淺嚐一口黃金比例的奶蓋冷飲，接續將雪糕放回杯中緩緩攪拌，使雪糕漸漸融入茶飲之中，而後即可按照個人喜好重複上述步驟，感受不同階段的風味變化。此外，還能嘗試將雪糕入酒碰撞微醺大人味，或夾入餅乾變身雪糕三明治，隨心解鎖Ｎ種雪糕吃法。

圖／哈根達斯提供

哈根達斯春季雪糕新品，即日起於全台各大通路、哈根達斯直營門市、線上官方商店販售。3/6至4/16於7-ELEVEN購買迷你杯與雪糕，任選2件享85折優惠，任選5件享75折優惠，加贈櫻花冷飲變色瓶；3/20至4/16於全家便利商店購買迷你杯與雪糕任選2件享85折優惠，任選5件享75折優惠，加贈童趣雪糕摺疊傘。

此外，直營門市也祭出「酷爽雪糕特調飲」嘗鮮價，最低每杯195元，消費者可以任選雪糕與飲品，混搭製作、碰撞出屬於自己的酷爽創意口味。