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鐵粉都要喝！星巴克「法式千層派那堤」領軍攜手冷萃新飲品登場 加碼多項優惠方案、數位體驗「買1送1」喝過癮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克提供
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星巴克春季第二波新品登場，為歡慶星巴克26週年，除了推出長達24天的數位體驗享買一送一外，第二波新飲品「法式千層派風味燕麥那堤」、冷萃新作「西印度櫻桃香檸冷萃咖啡」將於3/13雙強出場，加碼再祭出APP行動預點、LINE Pay星意禮等優惠好康，新品76折就開喝。

圖／星巴克提供
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步入春季尾聲，星巴克再度於全台門市推出新飲品「法式千層派風味燕麥那堤」和「西印度櫻桃香檸冷萃咖啡」，並自3/13正式開賣。本次主打的「法式千層派風味燕麥那堤」以經典法式點心千層派為發想，經典濃縮咖啡與濃郁燕麥奶結合，搭配法式香草千層派醬，最後撒上酥脆千層派碎粒點綴，一口就能喝到淡雅香草奶油香及順滑口感，帶來舌尖上的法式風味。

法式千層派那堤，售價(T)155元、(G)170元、(V)185元。圖／星巴克提供
法式千層派那堤，售價(T)155元、(G)170元、(V)185元。圖／星巴克提供

而冷萃咖啡新作「西印度櫻桃香檸冷萃咖啡」則以酸甜西印度櫻桃、清新檸檬帶出冷萃咖啡的柑橘風味調性，結合酸、甜、苦等多重滋味更加清爽，推薦給喜愛果香的咖啡控。

西印度櫻桃香檸冷萃咖啡，售價(T)135元、(G)155元、(V)175元。圖／星巴克提供
西印度櫻桃香檸冷萃咖啡，售價(T)135元、(G)155元、(V)175元。圖／星巴克提供

因應新品上市，星巴克同步祭出多項優惠，3/13至3/17，活動期間星禮程會員使用行動預點，結帳輸入代碼【來一杯法式千層派】即享新品「法式千層派風味燕麥/杏仁那堤」大杯(含)以上77折(含冰熱/特選)。還有與LINE Pay聯手打造的專屬送禮平台「LINE Pay星巴克星意禮」也自3/13起推出「3種【星26週年慶】咖啡甜點系套餐」，如法式千層派風味燕麥那堤雙杯76折分享組(大杯冰/熱任選)、法式千層派風味燕麥那堤(大杯冰/熱任選)85折套餐價226元(搭配法式千層薄餅，原價265元)、焦糖瑪奇朵(大杯冰/熱任選)81折套餐價226元(搭配焦糖瑪奇朵蛋糕，原價280元)等。

焦糖瑪奇朵蛋糕，售價125元。圖／星巴克提供
焦糖瑪奇朵蛋糕，售價125元。圖／星巴克提供

歡慶週年之際，白色情人節也即將到來，即日起至3/14，星巴克另推出【白色情人節指定雙杯組贈10顆星】星送禮活動，品項有大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組、大杯那堤雙杯組或大杯焦糖瑪奇朵雙杯組可選。此外，星巴克26週年為回饋廣大消費者，將再於3/28起推出【26歲生日快樂】電子禮物卡，方案詳情與銷售結束期以星意禮平台為準。

圖／星巴克提供
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星巴克將於3/28起推出【26歲生日快樂】電子禮物卡，遠距表心意。圖／星巴克提供
星巴克將於3/28起推出【26歲生日快樂】電子禮物卡，遠距表心意。圖／星巴克提供

周邊商品部分，喜迎星巴克26週年，特別以復古探險主題、版畫線條風格，打造20多款經典不鏽鋼杯、馬克杯、杯墊以及鑰匙圈等實用商品，款式和販售詳情可見星巴克官網。

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