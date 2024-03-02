當季嚐鮮！ 大苑子「鳳梨季」酸甜開喝 新品「芭梨戀人」金鑽鳳梨搭芭樂絕配

初春到來，手搖品牌紛紛推出新品，大苑子的鳳梨季要登場啦！ 選用來自屏東高樹的高樹金鑽鳳梨為主打，帶來酸甜可口的特色果汁飲品，再搭配甘甜芭樂，撞出全新絕妙滋味，鮮果控手搖們開喝了！

圖／大苑子提供

大苑子於3/2全新推出「鳳梨季」新品，選用來自屏東高樹的金鑽鳳梨，又稱「春蜜鳳梨」，打造出甜度高且酸味低的「鳳梨冰茶」季節飲品，但沒有添加任何茶葉，入口鳳梨香氣四溢；「芭梨戀人」將金鑽鳳梨結合甘甜芭樂，一口就能喝到到鳳梨的酸甜滋味巧妙融合芭樂獨特的香氣。

鳳梨冰茶。圖／大苑子提供

芭梨戀人。圖／大苑子提供

喜歡吃甜點的朋友，還有使用許慶良特A級鮮乳製成的「桶柑旺來鮮奶酪」，加入旺來鮮果果醬和吃得到鳳梨果肉丁，另一款「桶柑蜜蘋鮮奶酪」則是使用桶柑果醬與蜜蘋果，2款都能感受濃厚奶香與鮮果香氣。

圖／大苑子提供

此外，Mr.Wish鮮果茶玩家攜手全球美妝巨頭巴黎萊雅，以「玫瑰」為靈感，推出「玫瑰芝芝烤奶」以及「玫瑰烏龍啵啵」2款心動玫瑰系列飲品；康青龍推出台灣茂谷柑「蜜柑金橙」新品，同時，聯名《關於未知的我們》優質台劇限定，粉絲們必喝必搶專屬聯名杯＋限量戲劇透卡快追！