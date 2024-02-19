爺爺喊你吃！beard papa’s「塩焦糖牛奶口味」好評回歸 2月限定要吃要快

泡芙控吃了沒？日本No.1泡芙專賣店「beard papa’s」2月限定「塩焦糖牛奶口味」人氣超高，經典卡士達中加入塩焦糖醬，鹹甜滋味搭配焦糖香，一個接一個停不下來。限定販售只到2/29，記得把握最後期限開吃一波。

beard papa’s 2月限定「塩焦糖牛奶口味」。圖／beard papa’s提供

圖／beard papa’s提供

泡芙爺爺喊你吃！「beard papa’s」2月限定「塩焦糖牛奶泡芙」自開賣起即受好評，濃醇塩焦糖醬結合經典卡士達拌入鮮奶油打造滑順內餡，鹹甜交織清爽不膩。本月「塩焦糖牛奶泡芙系列」還有日式、黑日式、菠蘿、mini等四種派皮可自由選擇搭配，每種派皮都各有擁護者，配上塩焦糖牛奶口味內餡，甜點控都讚不絕口！

圖／beard papa’s提供

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「塩焦糖牛奶泡芙」為2月限定，僅販售至月底，數量有限、售完為止。還沒嘗過的朋友，手刀開吃午茶甜點，提升日常小確幸～