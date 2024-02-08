快訊

小年夜和普亭通話！習近平喊「一起經歷許多風浪」 強調捍衛各自國家主權

過年吃甜甜！31冰淇淋「加31元份量升級」限時14天、Cold Stone「蘋果鳳梨酥冰淇淋」驚喜包免費送

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／31冰淇淋粉絲專頁、7-ELEVEN提供
圖／31冰淇淋粉絲專頁、7-ELEVEN提供

來自美國加州、在韓國爆紅的冰淇淋專賣店「31冰淇淋」祭出新春優惠，即日起至2/21，只要加31元就能份量升級，還有本月最推「軟濃草莓巧克力」口味，新春連假甜甜吃起來！

圖／31冰淇淋粉絲專頁
圖／31冰淇淋粉絲專頁

圖／31冰淇淋粉絲專頁
圖／31冰淇淋粉絲專頁

在台也擁有超高人氣的冰淇淋專賣「31冰淇淋」再推優惠活動，即日起至2/21，凡購買「雙球冰淇淋加31元」即可由小雙球升級為標準雙球，份量更足更過癮，過年就要吃甜甜。

31冰淇淋2月推薦口味「軟濃草莓巧克力」，濃郁巧克力冰淇淋搭配奢華草莓的雙重風味。圖／31冰淇淋粉絲專頁
31冰淇淋2月推薦口味「軟濃草莓巧克力」，濃郁巧克力冰淇淋搭配奢華草莓的雙重風味。圖／31冰淇淋粉絲專頁

此外，同樣廣受消費者喜愛的冰淇淋專賣店「Cold Stone」則在「7-11酷聖石複合店」推出期間限定新品，即日起至4/16，新品「蘋安旺來」以金鑽鳳梨及蘋果風味冰淇淋為主體，同時吃得到鳳梨果丁和酥脆餅乾豐富口感，「蘋果鳳梨酥冰淇淋」過年必吃旺旺來。即日起，買冰加贈「鈔桔綠High驚喜(紅)包」，讓你DIY裝飾冰淇淋，共有「鈔」票、「桔」子、「綠」葉等三款可可糖片，隨機出貨、送完為止。

2月7日至4月16日於全台263間「7-ELEVEN酷聖石複合店」推出蘋果鳳梨酥口味的「蘋安旺來冰淇淋」。圖／7-ELEVEN提供
2月7日至4月16日於全台263間「7-ELEVEN酷聖石複合店」推出蘋果鳳梨酥口味的「蘋安旺來冰淇淋」。圖／7-ELEVEN提供

圖／Cold Stone 酷聖石冰淇淋粉絲專頁
圖／Cold Stone 酷聖石冰淇淋粉絲專頁

編輯推薦

COLD STONE 冰淇淋 巧克力 春節 美國 連假 鳳梨酥

相關新聞

過年吃甜甜！31冰淇淋「加31元份量升級」限時14天、Cold Stone「蘋果鳳梨酥冰淇淋」驚喜包免費送

來自美國加州、在韓國爆紅的冰淇淋專賣店「31冰淇淋」祭出新春優惠，即日起至2/21，只要加31元就能份量升級，還有本月最推「軟濃草莓...

情人節「掌心玫瑰」甜蜜綻放！盤點可速達的浪漫好禮

2/14是西洋情人節，洽巧撞上新年春節，可說是「喜上加喜」，除了浪漫禮，美好甜點自然少不了，以下盤點各家甜蜜滋味，速達過節。 今年是龍年春節又逢情人夜(大年初五)，可說是近年來難得的「雙喜節慶」

史努比控過年了！「UR LIVING x 史努比」療癒登陸 巨型史努比、史努比雞蛋糕、韓國最新拍貼統統有

信義區熱門夯點加一！方於2024一月盛大開幕的「UR LIVING」信義ATT概念旗艦店，除了集結服飾電商美而快集團旗下六大品牌外，更攜手台北質感早午餐「BRUN不然」進駐二樓空間，本次最新和萌翻全球的經典IP「史努比SNOOPY」聯名，加碼推出滿額好禮及好吃、好玩的打卡熱點，快拉上閨密一起深入探店吧！

聯名茶買1送1、梅子綠折5元！清心福全、七盞茶享優惠

農曆新年過後，就是西洋情人節的到來。連鎖手搖飲「清心福全」針對2月推出3波不同優惠，包括情人茶、梅子綠等飲品，都可享不同...

台北最頂「草莓大福」！不只迪化街 「這兩家」呼聲最高 網友自信喊話：不會失望的

台北最頂草莓大福是哪家？有網友在臉書社團發問，請廣大網友們推薦台北好吃的草莓大福，吸引不少人留言討論。除了迪化街多家知名排隊草莓大福外，「這兩家」也備受網友肯定與大推，並自信向原PO喊話「你不會失望的」。

壽司郎「10大甜點排行榜」出爐！芒果雪花冰只排第3名

儘管主打迴轉壽司，但是迴轉壽司「壽司郎」的「甜點」也獲得許多民眾喜愛，甚至被暱稱為「被壽司耽誤的甜點店」。壽司郎近期公佈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。