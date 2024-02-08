過年吃甜甜！31冰淇淋「加31元份量升級」限時14天、Cold Stone「蘋果鳳梨酥冰淇淋」驚喜包免費送

來自美國加州、在韓國爆紅的冰淇淋專賣店「31冰淇淋」祭出新春優惠，即日起至2/21，只要加31元就能份量升級，還有本月最推「軟濃草莓巧克力」口味，新春連假甜甜吃起來！

圖／31冰淇淋粉絲專頁

圖／31冰淇淋粉絲專頁

在台也擁有超高人氣的冰淇淋專賣「31冰淇淋」再推優惠活動，即日起至2/21，凡購買「雙球冰淇淋加31元」即可由小雙球升級為標準雙球，份量更足更過癮，過年就要吃甜甜。

31冰淇淋2月推薦口味「軟濃草莓巧克力」，濃郁巧克力冰淇淋搭配奢華草莓的雙重風味。圖／31冰淇淋粉絲專頁

此外，同樣廣受消費者喜愛的冰淇淋專賣店「Cold Stone」則在「7-11酷聖石複合店」推出期間限定新品，即日起至4/16，新品「蘋安旺來」以金鑽鳳梨及蘋果風味冰淇淋為主體，同時吃得到鳳梨果丁和酥脆餅乾豐富口感，「蘋果鳳梨酥冰淇淋」過年必吃旺旺來。即日起，買冰加贈「鈔桔綠High驚喜(紅)包」，讓你DIY裝飾冰淇淋，共有「鈔」票、「桔」子、「綠」葉等三款可可糖片，隨機出貨、送完為止。

2月7日至4月16日於全台263間「7-ELEVEN酷聖石複合店」推出蘋果鳳梨酥口味的「蘋安旺來冰淇淋」。圖／7-ELEVEN提供