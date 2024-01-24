珍奶買1送1！CoCo「珍珠鮮奶茶」第二杯0元 一日限定手刀開喝
珍奶買一送一！超人氣連鎖手搖「CoCo都可」本週好友日祭出「珍珠鮮奶茶」買一送一優惠，可選擇冰飲或熱飲，今日午茶就點這杯！此外，清心福全也在寒流來襲時推薦冬季必喝「芝麻奶茶」，熱熱喝更暖心暖胃。
「CoCo都可」好友日又來了，今(24)日推出深受顧客長年喜愛的熱銷夯品「珍珠鮮奶茶」第二杯0元優惠，只要到都可LINE官方帳號領券，並於都可訂線上點餐就享「大杯珍珠鮮奶茶」買一送一，大杯喝起來更過癮。值得注意的是，活動飲品甜度、冰塊固定比例不提供調整，但可選擇冷或熱飲。
除了CoCo都可祭出奶茶優惠，清心福全也在冷冷冬天推薦必喝飲品「芝麻奶茶」，濃純芝麻搭配淡雅奶茶，絲滑順口，還能喝到芝麻碎粒，可選擇溫、熱飲，奶茶控冬日暖胃喝這杯就沒錯啦！
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