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草莓控搶這杯！迷客夏「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」限定開賣 攜手Pocky打造少女心包裝 再祭99元組合優惠價

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／迷客夏提供
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迷客夏冬季限定冰淇淋！主打使用自家鮮奶製成飲品的手搖品牌「迷客夏」搭上草莓季，特別推出季節限定「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」，還搭配經典巧克力棒「Pocky」祭出組合優惠價，身為草莓控、甜點控的你千萬別錯過！

圖／迷客夏提供
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迷客夏草莓季開跑，將於1/24起在全台門市開賣冬季限定「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」，嚴選當季草莓果肉細心熬煮，冰淇淋除了使用濃醇香的綠光鮮奶外，更加入cream cheese增添滑順口感，以及餅乾碎讓層次和風味豐富起來，既能吃到草莓酸甜，也能一品濃郁奶香。

圖／迷客夏提供
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圖／迷客夏提供
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此外，今年攜手「Pocky草莓棒」推出聯名新包裝，冰淇淋杯身擁有粉嫩少女心，同步祭出「庫奇草莓歐蕾冰淇淋＋Pocky草莓棒」組合優惠價99元，酥脆草莓棒沾著冰淇淋吃，不僅涮嘴，「莓」好度更加倍。

圖／迷客夏提供
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迷客夏「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」販售資訊

販售通路：全台迷客夏門市

開賣日：2024/1/24～售完為止

單品售價：75元/杯

組合優惠：庫奇草莓歐蕾冰淇淋＋Pocky草莓棒 99元/組

備註：百貨櫃位店、特殊門市及外送平台，販售品項及價格以門市公告為準

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