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實現奶蓋自由！ 「再睡5分鐘」一個月奶蓋週週抽 「春水堂」買繪本就送珍珠奶茶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者
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寒假喝手搖飲優惠多！人氣飲料品牌「再睡5分鐘」即起推出一系列新春療癒優惠，包括「棉被厚奶蓋」買5送1，還有機會試手氣抽「一個月奶蓋」免費喝，讓你新年實現奶蓋自由心願！春水堂人文茶館最新出版茶文化知識繪本，入手茶繪本就送你招牌珍奶，並首度舉辦小小調茶師體驗與創意繪畫比賽，讓小朋友的寒假超充實！

圖／春水堂提供
圖／春水堂提供

春水堂限定「閱讀珍奶」組合 買書贈珍奶

春水堂人文茶館與未來親子小天下合作出版《茶的時空之旅：五千年奇幻道路》茶文化知識繪本，透過活潑圖文、可愛插畫，寓教於樂地分享世界茶歷史、歷代飲茶文化、茶的製程與種類，以及第一杯「泡沫紅茶」及「珍珠奶茶」的誕生故事，全台書店通路和春水堂都有銷售。

圖／春水堂提供
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即日起至1/31，全台春水堂獨家推出「閱讀珍奶」組合，於門店購買《茶的時空之旅：五千年奇幻道路》繪本，就與消費者分享1杯冰珍珠奶茶(s)，並享有期間限定組合優惠429元。此外，春水堂首度舉辦「小小調茶師」創意繪畫比賽，以及春水堂大墩店1/27限定推出「小小調茶師體驗」，詳情可上春水堂官網查詢。

圖／春水堂提供
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再睡5分鐘 新春療癒優惠連三發

圖／再睡5分鐘
圖／再睡5分鐘

每月熱銷超過10萬杯的人氣手搖飲「再睡5分鐘」，厚達3公分的綿密鹹甜奶蓋，是再睡5分鐘人氣招牌，全新推出「奶蓋風味自由選」，開放顧客隨心所自由搭配選擇自己喜歡的奶蓋風味搭配嚴選茶品，連去年熱銷的cheese!奶蓋也再度回歸。

為了歡慶新春到來，再睡5分鐘也推出三大優惠，第一重「一個月奶蓋週週抽」，只要是會員於2/13前購買任一款棉被厚奶蓋，就有機會抽中整個月免費喝31杯棉被奶蓋茶；並於Ocard線上點餐平台推出隱藏版優惠券，票選出自己最喜愛的奶蓋飲品，即可獲得「棉被厚奶蓋系列飲品大杯第二杯半價優惠券」；2/17前還可享有「棉被厚奶蓋買5送1」優惠。

圖／再睡5分鐘
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