賣破5000萬個！韓國「延世生乳包」登台掀熱議 限時「第二件79折」網友吃過這麼說

洗版各大社群！來自韓國的「延世大學生乳包」於7-ELEVEN限定門市上架，開賣即引發搶購嘗鮮風潮，由於原價一顆要價119元，令不少網友卻步表示先觀望，但也有許多人已掃貨並分享口感「超級爆漿，滿滿內餡」、「原味好好吃」等，但也有人認為「值不值得吃呢？這不好說」持保留態度。

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在韓熱賣超過5000萬顆的「延世大學生乳包」登陸台灣，目前為桃園以北的7-ELEVEN門市限定販售，有原味、可可兩種口味，一顆售價119元，即起至1/23有第二件79折的優惠。不論是原味還是可可，都吃得到核彈級的爆漿生乳餡，可可口味則能多吃到驚喜巧克力豆，個頭頗大可以兩人分食。

圖／SUNFRIEND MOUTH IG

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延世生乳包在韓累積銷量已突破5000萬個。圖／韓國便利商店CU官方IG

新品上架後，有不少人表示想要嘗鮮，但看到價格後又默默放回架上，不過也有許多網友霸氣購入嘗鮮，分享指出「有點像北海道奶油麵包」、「超爆大，一定要分食」，還有網友跑了兩間門市都沒看到，想要嘗鮮還得看看運氣。

此外，也有人吃過認為「平常看到的65元羅馬生乳包大勝」、「生乳的味道口感還是亞尼克比較好吃」等。總結網友分享，建議若有看到可買來品嘗，但沒有吃到也不用捶心肝喔。

圖／SUNFRIEND MOUTH IG

延世大學生乳包 販售資訊

販售通路：7-ELEVEN限定門市

優惠期間：即日起～2024/1/23

優惠方案：第二件79折（原價119元）