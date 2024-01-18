聽新聞
test
0:00 / 0:00
賣破5000萬個！韓國「延世生乳包」登台掀熱議 限時「第二件79折」網友吃過這麼說
洗版各大社群！來自韓國的「延世大學生乳包」於7-ELEVEN限定門市上架，開賣即引發搶購嘗鮮風潮，由於原價一顆要價119元，令不少網友卻步表示先觀望，但也有許多人已掃貨並分享口感「超級爆漿，滿滿內餡」、「原味好好吃」等，但也有人認為「值不值得吃呢？這不好說」持保留態度。
在韓熱賣超過5000萬顆的「延世大學生乳包」登陸台灣，目前為桃園以北的7-ELEVEN門市限定販售，有原味、可可兩種口味，一顆售價119元，即起至1/23有第二件79折的優惠。不論是原味還是可可，都吃得到核彈級的爆漿生乳餡，可可口味則能多吃到驚喜巧克力豆，個頭頗大可以兩人分食。
新品上架後，有不少人表示想要嘗鮮，但看到價格後又默默放回架上，不過也有許多網友霸氣購入嘗鮮，分享指出「有點像北海道奶油麵包」、「超爆大，一定要分食」，還有網友跑了兩間門市都沒看到，想要嘗鮮還得看看運氣。
此外，也有人吃過認為「平常看到的65元羅馬生乳包大勝」、「生乳的味道口感還是亞尼克比較好吃」等。總結網友分享，建議若有看到可買來品嘗，但沒有吃到也不用捶心肝喔。
延世大學生乳包 販售資訊
販售通路：7-ELEVEN限定門市
優惠期間：即日起～2024/1/23
優惠方案：第二件79折（原價119元）
編輯推薦
- 「-18°C焦糖起司蛋糕」快閃信義區！首2日送限定草莓可頌，「穿黃衣」還可免費兌換飲品
- 放入半斤重草莓！初韻冬季限量版「滿杯草莓水果撈」霸氣開賣百元有找 CoCo臘八限定「發發盅」第二杯半價
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言