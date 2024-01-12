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全民請喝茶！ 「七盞茶」誠意回饋粉絲 推限時3天「買一送一」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／七盞茶提供
圖／七盞茶提供

粉絲們儘管喝！知名連鎖手搖飲品牌「七盞茶」，近期出現品牌加盟爭議，對此，七盞茶緊急發出聲明將與加盟主會談，除了希望照顧所有加盟主，面對這次爭議紛擾，更希望能回饋許多鐵粉的支持，七盞茶將霸氣舉辦「買一送一」活動快追！

圖／七盞茶提供
圖／七盞茶提供

被網友稱作「台北最強無糖純茶」的手搖飲品牌七盞茶宣布，全民只要在1/15至1/17期間，限時3天到門市消費即可享有「山萃烏龍、七盞紅萃」此二品項買一送一的優惠資格，鐵粉們快快把握！

圖／七盞茶提供
圖／七盞茶提供

「山萃烏龍」是手採高山蜜香鳥龍，葉片經由小綠葉蟬吸食後，產生獨特天然蜜香清香回甘，而「七盞紅萃」則以阿薩姆搭配台茶18號，融合蘋果、石榴與西洋梨的清甜果香，榮獲「食品界米其林」比利時iTQi風味大獎的肯定。

七盞茶業者透露：「各位網友們不吝嗇批評指教，七盞茶會記取教訓、持續加油前進，帶來更好的產品與品牌文化」；此外，不只門市有買一送一活動，民眾只要到七盞茶的臉書活動貼文留言，還有機會參與品牌加碼的抽獎活動。

圖／七盞茶提供
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買一送一 手搖

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