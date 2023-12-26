買1送1最後倒數！ 星巴克新品「維也納風奶香那堤」漸層美翻 12/27開賣77折優惠快收

星巴克買一送一優惠倒數+新品來了！ 星巴克準備開賣在南韓賣爆的新口味超夯的「維也納風奶香那堤」，12／27首次在台開賣，還有買一送一優惠現正進行中，想嚐鮮的星迷們一定要收！

「維也納風奶香那堤」延伸自南韓星巴克最暢銷飲品「Black Glazed Latte」，在當地市場上市即成為暢銷人氣飲品，是該地最受歡迎飲品之一，這次也首度在台上市。飲品概念來自維也納咖啡，以滑順蒸奶結合經典濃縮咖啡，再加入摩卡淋醬與香草馬斯卡彭鮮奶油，最後以可可粉點綴作為裝飾。

維也納風奶香那堤。圖／星巴克提供

多層次的迷人的外觀成為打卡聖品。星禮程會員從12/27至12/31，使用星巴克APP行動預點，輸入活動代碼「最愛維也納」可享新品維也納風奶香那堤大杯(含)以上77折優惠(含冰熱/特選)。

星巴克聖誕數位體驗即日起至12/28進入最後倒數，活動期間只要完成簡單的遊戲體驗就可以獲得隨機贈送優惠券，像是有買一送一、第二杯半價、指定品項優惠等，星粉們新年前夕最後好康快追。