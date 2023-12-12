耶誕快樂！星巴克「草莓生乳捲」應景回歸 香檳色系5杯款質感必收 飲品買一送一倒數17天

星巴克耶誕新品第二波！為迎年末聖誕節，星巴克將於12/13再度推出第二波新品，包含糕點、實用杯款及包袋等商品，香檳色系打造溫暖氛圍，跟著節日換杯子增添日常儀式感。別忘了！12/28前還有「耶誕數位體驗」活動，特大杯飲品買一送一等你拿。

長條草莓生乳捲，售價580元。圖／星巴克提供

日本耶誕甜點登場！星巴克於12/13推出第二波耶誕新品，每年都備受好評的「草莓蛋糕」強勢回歸，今年再度推出「長條草莓生乳捲」，鬆軟天使蛋糕搭配草莓口味生乳、新鮮草莓一同捲起，香氣撲鼻、滋味酸甜不膩，這次錯過可還要再等一年囉。

「星巴克雙杯隨行杯袋」以經典女神logo為主視覺，選用經典米白搭配經典綠。圖／星巴克提供

周邊商品部分，星巴克以經典女神logo為主視覺打造簡約款「雙杯隨行杯袋」，以及線上限定「溫暖格紋不銹鋼杯」、餐盤組合「女神薄荷綠碗盤組」和「薄荷餐墊組」，為餐桌妝點清新氣息。此外，深受粉絲喜愛的「LINE Pay星巴克星意禮」也為年末送禮提供新選擇，特別推出期間限定「耶誕/2024新年主題500元面額的電子禮物卡」，獨家插畫卡面讓收禮的人開心又驚喜。

星巴克線上限定商品則有耶誕氛圍的「溫暖格紋不銹鋼杯」。圖／星巴克提供

星巴克與LINE Pay聯手打造社群專屬送禮平台的「LINE Pay星巴克星意禮」。圖／星巴克提供

別忘了！星巴克「耶誕數位體驗」活動截至12/28，完成簡單數位遊戲即可獲得限定專屬優惠，更有大家最愛的飲品買一送一，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12/30，記得每天都去試試手氣喔。

圖／摘自星巴克咖啡同好會

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