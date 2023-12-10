快訊

英王室耶誕賀卡照公開！威廉一家穿襯衫走休閒風 網見1特點驚：10歲喬治長好快

徐若瑄驚爆離婚 細數9年婚夫妻歷經4大風波

亞錦賽／2.2萬人見證台日爭冠 還不是台灣棒球史上最多觀眾戰役

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台灣國民飲料」是什麼？一經典滋味掀共鳴　近三個月聲量飆破5千筆

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
image source：示意圖／Pexels
image source：示意圖／Pexels

文／徐暘甯

台灣除了是手搖飲王國之外，走進超商或超市也有琳瑯滿目的包裝飲料提供選擇，從無糖到有糖、從綠茶到乳製飲品通通有，經常讓人陷入選擇障礙。不過也有人只對特定飲料鍾情，一名網友就在臉書社團提問，好奇大家「從小喝到大的飲料是哪一款？」，掀起一陣熱烈討論。

講一個從小喝到大的「國民飲料」　

一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，請大家「講一個從小喝到大的國民飲料」，並貼出「麥香」系列的照片，表示這是自己的最愛。

文章曝光後掀起網友熱議，爭相湧入留言區分享自身從小喝到大的好滋味，其中像是養樂多、純喫茶、蜜豆奶和黑松沙士都包含在內。也有許多人附和原PO，「麥香紅茶，奶茶」、「麥香紅茶最對味，一定要10元的那種，15元不好喝」、「麥香奶茶最對味」。

台灣除了是手搖飲王國之外，走進超商或超市也有琳瑯滿目的包裝飲料提供選擇，從無糖到有糖、從綠茶到乳製飲品通通有，經常讓人陷入選擇障礙。不過也有人只對特定飲料鍾情，一名網友就在臉書社團提問，好奇大家「從小喝到大的飲料是哪一款？」，掀起一陣熱烈討論。

▲臉書網友好奇「大家從小喝到大的國民飲料」是哪一款？

image source：FB／《爆廢公社》

補班優惠、超商奶茶評比助攻　「麥香」系列近三月聲量破5千筆　

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「麥香系列飲料」近三個月的網路聲量高達5,528筆，其中最高峰落在9月23日。適逢雙十連假補班，「LINE禮物」平台推出5元麥香紅茶限量販售活動，吸引不少上班族搶購，創造補班日小確幸；另外還有網友在PTT超商版發布全家便利商店3款奶茶的評比，比較「正面奶酥奶酥奶茶」」、「beard papa's 卡士達奶茶」以及「麥香奶茶」優缺點，讓相關討論再次飆升，使得聲量單日就累積856筆。

台灣除了是手搖飲王國之外，走進超商或超市也有琳瑯滿目的包裝飲料提供選擇，從無糖到有糖、從綠茶到乳製飲品通通有，經常讓人陷入選擇障礙。不過也有人只對特定飲料鍾情，一名網友就在臉書社團提問，好奇大家「從小喝到大的飲料是哪一款？」，掀起一陣熱烈討論。

▲「麥香」系列飲料歷久不衰，至今都還保有高討論度。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年9月8日至2023年12月6日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『麥香系列飲料』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。


延伸閱讀

哪款「國民飲料」25年沒漲過價？鄉民推爆：人生最後希望！

這些飲料有錢也買不到！鄉民淚推「1款絕版飲料」：堪稱媽媽惡夢


延伸閱讀

坦承無法說服所有人！Mercedes-AMG將維持四缸引擎使用政策

1個月聲量破萬！爆紅中國零食「魔芋爽」入侵校園 小學生躲廁所偷吃

《復仇者聯盟6》鋼鐵人、黑寡婦有可能「被復活」？編劇一句話讓漫威迷心碎

名家專欄／藍白合破局柯文哲負面聲量最高！ 劉嘉薇：與民調支持度下降同時發生

相關新聞

我需要這個酷東西！「五桐號 x 胡子碰碰」療癒出擊 新推限量「杯塞公仔環保杯」 這日開賣快筆記

太會聯名！人氣網紅手搖「五桐號」繼與韓國DINOTAENG短尾袋鼠聯名掀起搶購潮後，最新攜手在台日皆大受歡迎的「胡子碰碰」，將於12/14推出期間限定療癒聯名「杯塞公仔環保杯」...

茶王、料神雙強對決！ 「一沐日 vs. 八曜和茶」人氣手搖宣戰 網嗨「柚香307粉粿」來了

茶王、料神雙強對決！ 「八曜和茶vs.一沐日」人氣手搖宣戰 網嗨「柚香307粉粿」來了

「台灣國民飲料」是什麼？一經典滋味掀共鳴　近三個月聲量飆破5千筆

文／徐暘甯台灣除了是手搖飲王國之外，走進超商或超市也有琳瑯滿目的包裝飲料提供選擇，從無糖到有糖、從綠茶到乳製飲品通通有，經常讓人陷入選擇障礙。不過也有人只對特定飲料鍾情，一名網友就在臉書社團提問，好奇

BAC「草莓系甜點」登場！英格莉莉「粉撲鬆餅」新口味

冬天正是享受草莓與莓果的好時機。BAC全新推出的聖誕限定「香草卡士達草莓蛋糕」，還有「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」、「鮮草莓奶...

冰淇淋界BV！土豪系「整片金箔冰淇淋」隱身裕隆城 最頂「一支300有找」網讚：吃完還想再吃

冰淇淋界BV！位於新店裕隆城七樓的「Belle Vue」主打奢華系冰淇淋，除了以頂級原料製成本體鮮乳冰淇淋及極黑竹炭脆筒外，冰淇淋更霸氣裹上「整片金箔」，一整支金光閃閃，堪稱全台最頂冰淇淋。

「茶茶小王子」限時199元甜點吃到飽加價購！每日限量40位，沒排到還可免費吃抹茶霜淇淋

「茶茶小王子」攜手台大農場，帶來全新甜點體驗。限時「199元甜點吃到飽加價購」活動在茶茶小王子台大店展開，每天下午兩點開始，吸引台大生熱議。這場特殊合作融合了台大農場的友善動物福利理念，搭配科學養殖的高營養鮮奶，與茶茶小王子的特調飲品、自製甜點完美交融，為味蕾帶來前所未有的享受。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。