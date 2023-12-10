「台灣國民飲料」是什麼？一經典滋味掀共鳴　近三個月聲量飆破5千筆

文／徐暘甯

台灣除了是手搖飲王國之外，走進超商或超市也有琳瑯滿目的包裝飲料提供選擇，從無糖到有糖、從綠茶到乳製飲品通通有，經常讓人陷入選擇障礙。不過也有人只對特定飲料鍾情，一名網友就在臉書社團提問，好奇大家「從小喝到大的飲料是哪一款？」，掀起一陣熱烈討論。

講一個從小喝到大的「國民飲料」

一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，請大家「講一個從小喝到大的國民飲料」，並貼出「麥香」系列的照片，表示這是自己的最愛。

文章曝光後掀起網友熱議，爭相湧入留言區分享自身從小喝到大的好滋味，其中像是養樂多、純喫茶、蜜豆奶和黑松沙士都包含在內。也有許多人附和原PO，「麥香紅茶，奶茶」、「麥香紅茶最對味，一定要10元的那種，15元不好喝」、「麥香奶茶最對味」。

▲臉書網友好奇「大家從小喝到大的國民飲料」是哪一款？

image source：FB／《爆廢公社》

補班優惠、超商奶茶評比助攻 「麥香」系列近三月聲量破5千筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「麥香系列飲料」近三個月的網路聲量高達5,528筆，其中最高峰落在9月23日。適逢雙十連假補班，「LINE禮物」平台推出5元麥香紅茶限量販售活動，吸引不少上班族搶購，創造補班日小確幸；另外還有網友在PTT超商版發布全家便利商店3款奶茶的評比，比較「正面奶酥奶酥奶茶」」、「beard papa's 卡士達奶茶」以及「麥香奶茶」優缺點，讓相關討論再次飆升，使得聲量單日就累積856筆。

▲「麥香」系列飲料歷久不衰，至今都還保有高討論度。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年9月8日至2023年12月6日。