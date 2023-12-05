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接著搶！「法朋蛋黃酥」明中午12點開搶 提前完成2步省時間

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／法朋烘焙粉絲頁
圖／法朋烘焙粉絲頁

蛋黃酥接著搶！搶完陳耀訓蛋黃酥，接下來還有超人氣秒殺級蛋黃酥要開搶，「法朋蛋黃酥」將於12/6中午12點正式開賣，春節禮盒中除了人氣不敗必搶的「經典蛋黃酥」外，還有「欣葉聯名雙饗禮盒」、「龍年平安竹籃禮盒」等共五種選擇，設好提醒、準備再次測手速啦！

圖／法朋烘焙粉絲頁
圖／法朋烘焙粉絲頁

沒搶到陳耀訓不要緊！知名「法朋烘焙」春節禮盒個人預購開賣，將於12/6中午12點在法朋官網開搶，開放訂購「經典蛋黃酥禮盒」、「欣葉聯名雙饗禮盒」、「龍年平安竹籃禮盒」、「春節版經典鐵盒餅乾禮盒」及「法式鳳梨酥餅禮盒」等五款禮盒，經典蛋黃酥、欣葉聯名雙饗禮盒單筆訂單限購各5盒。

為節省搶購時間，建議可以先至官網完成註冊，並填寫好基本資料喔！值得注意的是，蛋黃酥與雙饗禮盒由於運送過程中可能導致碎裂，推薦選擇門市自取。

圖／法朋烘焙粉絲頁
圖／法朋烘焙粉絲頁

法朋烘焙 春節禮盒預購資訊

開放預購日及時間：12/6 中午12:00

預購通路：法朋官網

販售品項及售價：經典蛋黃酥禮盒920元、欣葉聯名雙饗禮盒960元、龍年平安竹籃禮盒980元、春節版經典鐵盒餅乾禮盒680元、法式鳳梨酥餅禮盒820元

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