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「建中乖乖」限量預購！不只北一女可樂果 考生瘋搶「第一志願聯名零食」
北市北一女中為迎120週年校慶，特別推出一系列活動與周邊商品，其中尤以「北一女可樂果」最受關注，迅速被搶購一空。而同樣於12月迎來校慶的建國中學也推出限量「建中乖乖」，成為不少下屆考生搶買的祈福商品。
北一女中及建國中學接將迎來校慶，不約而同推出校慶限定版「北一女可樂果」及「建中乖乖」，據《ETtoday新聞雲》報導，建中原想製作「建中科學麵」，但因統一企業無開放學校聯名，而另尋知名廠商合推「建中乖乖」。
建中乖乖以「我的乖乖，無可取代」為發想，代表每位建中學生都是家長心目中獨一無二的寶貝。包裝上不僅印有穿著建中制服的乖乖公仔，背面也藏有小巧思，限量販售並採預購制，每箱內有12包共600元，價格雖高於市價，但仍有不少人已手刀預購。
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