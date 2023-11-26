快訊

半年沒繳費卻有水可用 情侶身體狂出狀況一查嚇傻「喝的竟是馬桶水」

民眾黨支持度超越藍綠2大黨 黃揚明4觀察潑冷水：看看就好

男護理師劈腿10女訊息曝光 「先生要來接我」證明其中有人妻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

希臘版地瓜球！澳洲連鎖品牌「酷庫球」悄登台 還有「酷奶昔、義式冰淇淋」一次吃過癮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@lukumadestaiwan、Lukumades UberEats
圖／IG@lukumadestaiwan、Lukumades UberEats

澳洲品牌悄登台！來自澳洲的國際連鎖品牌「Lukumades」於11/20正式開幕，插旗台北信義區，提供台灣人最道地的經典甜品「酷庫球」及正宗「澳洲咖啡」等異國美味。

圖／Lukumades UberEats
圖／Lukumades UberEats

來自澳洲的人氣品牌「Lukumades」登陸台北，落腳一級戰區信義區，主打經典甜點「酷庫球」，共有17種經典口味，包含比利時焦糖脆、黑巧開心果仁碎、草莓醬內餡肉桂等，雖然Lukumades為澳洲品牌，但其實酷庫球是希臘甜點，外型像地瓜球，但口感更為紮實，像是酥脆版小型甜甜圈，搭配各式淋醬超涮嘴。

圖／IG@lukumadestaiwan
圖／IG@lukumadestaiwan

圖／IG@lukumadestaiwan
圖／IG@lukumadestaiwan

除了必點「酷庫球」外，還有以冰淇淋打製而成的「酷奶昔」、義式冰淇淋「GELATO」及道地「澳洲咖啡」，讓你秒飛澳洲品嘗下午茶。店面裝潢以白色及橘色調為主，簡約撞色拍照也好出片，甜點控快開約衝一波啦！

圖／IG@lukumadestaiwan
圖／IG@lukumadestaiwan

Lukumades 台北信義店

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷20號1樓

營業時間：週一至四、日11:30-21:00；週五、六11:30-22:00

延伸閱讀：

法餐冷湯變手搖！先喝道神級新品「魚子醬金檸奶蓋伯爵茶」重磅上市 加碼連兩日買一送一要搶喝

吃披薩配魚板湯！韓國「Pizza maru」全台首店在新竹 限時推「買披薩送韓國魚板湯」 還有長型單人披薩方便吃

澳洲 甜點 咖啡 冰淇淋 下午茶

相關新聞

「建中乖乖」限量預購！不只北一女可樂果 考生瘋搶「第一志願聯名零食」

北市北一女中為迎120週年校慶，特別推出一系列活動與周邊商品，其中尤以「北一女可樂果」最受關注，迅速被搶購一空。而同樣於12月迎來校慶的建國中學也推出限量「建中乖乖」，成為不少下屆考生搶買的祈福商品。

星巴克連續2天「第2杯半價」！星冰樂與綿雲系列都入列

感恩節過後，星巴克咖啡優惠繼續接力，宣布於11月27、28日連續2天，推出「一起迎接美好冬日奇蹟．第2杯半價」優惠活動。...

希臘版地瓜球！澳洲連鎖品牌「酷庫球」悄登台 還有「酷奶昔、義式冰淇淋」一次吃過癮

澳洲品牌悄登台！來自澳洲的人氣品牌「Lukumades」於11/20正式插旗信義區，吃得到最道地的經典甜品「酷庫球」及正宗「澳洲咖啡」等異國美味。

得正買1送1！首次聯名飲品「檸檬美式春烏龍」限定回歸　全台快閃還有12天

得正買一送一！大受網民好評的超人氣手搖品牌「得正」攜手Uber Eats七週年，推出全台快閃「檸檬美式春烏龍買1送1」，百貨門店還有專屬...

甜點大軍來襲！「食芋堂」爆出10款芋頭X草莓甜點 夢幻逸品台中店快閃復出

隨著天氣變冷，草莓季終於來啦！以芋頭甜點為主打的【食芋堂】一口氣推出了10款芋頭＋草莓的甜點，無論是蛋糕、泡芙、果凍、大福，各種口感應有盡有，這次想要攻陷芋頭控跟草莓控的戰力太強大！你準備好用錢錢接受它們的挑戰了嗎？

阿娘喂喝不到了！ 新竹縣僅存1間「廖老大」吹熄燈號 闆娘不捨

阿娘喂喝不到了！ 新竹縣僅存1間「廖老大」熄燈 闆娘不捨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。