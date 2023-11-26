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希臘版地瓜球！澳洲連鎖品牌「酷庫球」悄登台 還有「酷奶昔、義式冰淇淋」一次吃過癮
澳洲品牌悄登台！來自澳洲的國際連鎖品牌「Lukumades」於11/20正式開幕，插旗台北信義區，提供台灣人最道地的經典甜品「酷庫球」及正宗「澳洲咖啡」等異國美味。
來自澳洲的人氣品牌「Lukumades」登陸台北，落腳一級戰區信義區，主打經典甜點「酷庫球」，共有17種經典口味，包含比利時焦糖脆、黑巧開心果仁碎、草莓醬內餡肉桂等，雖然Lukumades為澳洲品牌，但其實酷庫球是希臘甜點，外型像地瓜球，但口感更為紮實，像是酥脆版小型甜甜圈，搭配各式淋醬超涮嘴。
除了必點「酷庫球」外，還有以冰淇淋打製而成的「酷奶昔」、義式冰淇淋「GELATO」及道地「澳洲咖啡」，讓你秒飛澳洲品嘗下午茶。店面裝潢以白色及橘色調為主，簡約撞色拍照也好出片，甜點控快開約衝一波啦！
Lukumades 台北信義店
地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷20號1樓
營業時間：週一至四、日11:30-21:00；週五、六11:30-22:00
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