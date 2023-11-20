呼叫資深手搖控！康青龍「手搖1元券」連五天開搶 霸氣狂送「半價優惠、買1送1券」

手搖1元券！連鎖手搖品牌「康青龍」力推數位轉型，大手筆祭出「人氣飲品1元券」、「手搖半價券」及「買一送一券」等超狂好康，還有機會抽中iPhone 15，輕鬆集點再享優惠，資深手搖控怎麼能錯過！

11/21上午11點起，開搶康青龍「1元金萱」。圖／康青龍提供

手搖品牌「康青龍」為慶數位會員服務上線，凡加入LINE官方帳號註冊會員即贈「5元折價券」，加碼最高10%現金回饋，12/31前消費滿10元就送1點紅利點數，1點折抵1元，超狂折抵無上限。此外，康青龍也將於11/21上午11點起霸氣推出連5週搶好券活動，連五天「1元飲品券」包含經典中杯沁心金萱、御香鐵觀音、碧玉茉莉綠茶等人氣飲品，陸續還有格雷冰茶半價券、青龍茶王半價券、沁心金萱買1送1券等多重好康，設好鬧鐘準時開搶。

圖／康青龍提供

而會員升等機制方面，入會累計消費滿100元即可升等，只要於2024年1月底前升等至「神龍」等級，除了有專屬免費飲品兌換券、現金折價券外，還能再抽夯品iPhone 15。另為鼓勵顧客給評回饋，完成龍來訂線上點餐訂單後，給予星等評價並填寫有效評論，再贈1點及5元折價券。

康青龍連續5天瘋搶「1元人氣飲品券」。圖／康青龍提供

康青龍 會員搶券活動資訊

活動日上午11點起，點選「康青龍LINE官方帳號」活動圖檔，即可獲得優惠票券（數量有限，搶完為止）

【1元飲品券】

11/21至11/23 沁心金萱(Ｍ)

11/24 御香鐵觀音(Ｍ)

11/25 碧玉茉莉綠茶(Ｍ)

【超值折價券】

11/27 格雷冰茶半價券

11/28 青龍茶王半價券

11/29 粉紅佳人半價券

11/30 5元折價券

12/1 5元折價券

12/2 5元折價券

【買1送1券】

12/4 沁心金萱

12/11 桂花御香烏龍

12/18 太極金星

於2024年1月底前升等至「神龍」等級，加碼抽最新夯品iPhone 15。圖／康青龍提供

延伸閱讀：

．買一送一來了！ 「星巴克」限時4天爽喝特大杯、「伯朗咖啡」卡友也買1送1

．手搖界最萌爆擊！思茶攜手《波波冰狗室》推聯名新品「北埔杏香擂奶」 聯名年曆卡、療癒卡套收一波