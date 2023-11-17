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手搖界最萌爆擊！思茶攜手《波波冰狗室》推聯名新品「北埔杏香擂奶」 聯名年曆卡、療癒卡套收一波

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／思茶粉絲頁、卡肉Carol 老ㄙIG
圖／思茶粉絲頁卡肉Carol 老ㄙIG

可愛爆擊！主打擂茶手搖飲品牌「思茶」攜手《波波冰狗室》推出聖誕聯名，不僅有新品「北埔杏香擂奶」，還有買五送一加碼贈聯名年曆卡，以及波波冰狗室聯名卡套加價購的活動，喝手搖兼打卡最新又可愛的聯名封膜跟杯身。

圖／思茶粉絲頁
圖／思茶粉絲頁

新竹在地人氣手搖飲「思茶」有別於一般手搖店，販售不常喝到的自家特色擂茶系列飲品，本次與《波波冰狗室》攜手合推聖誕聯名，於11/17正式上市，特別推出波波冰狗特調「北埔杏香擂奶」，使用杏仁版擂茶粉，喝得到杏仁顆粒的口感與獨特香氣。至店購買飲品享買五送一，滿六杯即送雙面年曆卡乙張，數量有限、送完為止。

圖／卡肉Carol 老ㄙIG
圖／卡肉Carol 老ㄙIG

圖／卡肉Carol 老ㄙIG
圖／卡肉Carol 老ㄙIG

而手搖聯名最吸睛的亮點必然是聯名封膜及杯身，紅、黃兩款色彩繽紛，加上療癒插畫帶來歡樂氛圍，絕對是打卡必拍。此外，喜歡《波波冰狗室》的朋友也別錯過，還有「波波冰狗室卡套」要收集，只要到思茶消費不限金額，就能以119元加購限量卡套（直接購買原價229元），實用可愛又療癒。思茶除了在新竹設有門市外，台北及桃園也有據點，粉絲們準備開喝一波啦！

圖／思茶粉絲頁
圖／思茶粉絲頁

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