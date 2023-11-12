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賣不動了？大陸今年「雙11」買氣冷 網嘆兩原因：現在天天有活動

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買起來存！全家「霜淇淋買2送1」特惠先搶 還有星巴克連三天「10款飲品買1送1」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／全家便利商店提供、摘自星巴克咖啡同好會
圖／全家便利商店提供、摘自星巴克咖啡同好會

搶不到雙11優惠別哭哭！全家便利商店祭出「Fami!ce霜淇淋」最狂特惠，買二送一慰勞你的甜點胃，優惠截至今(12)日，喜歡本月口味「咖啡起司歐蕾霜淇淋」的朋友趕快手刀搶購，現場開炫！

全家「咖啡起司歐蕾霜淇淋」受到不少消費者喜愛。圖／全家便利商店提供
全家「咖啡起司歐蕾霜淇淋」受到不少消費者喜愛。圖／全家便利商店提供

全家便利商店因應雙11推出各項超值優惠，其中最受消費者喜愛的霜淇淋特惠也持續發酵，隨買跨店取「Fami!ce霜淇淋」可享買二送一，活動日期至11/12，兌換期限則至113/2/29，記得把握最後一波好康，先存著再慢慢兌換享用都沒問題。此外，有不少網友已入手優惠開炫「咖啡起司歐蕾霜淇淋」，紛紛留下「這次的口味真的好吃」、「超級好吃！」等好評。

咖啡起司歐蕾霜淇淋。圖／全家便利商店提供
咖啡起司歐蕾霜淇淋。圖／全家便利商店提供

除了全家霜淇淋優惠外，星巴克也將於11/13至11/15推出連三天的買一送一，活動當日上午11點至下午8點於門市購買2杯特大杯/風味/冰熱一致的指定品項飲料，即享買一送一，優惠飲品包含冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤(含特選)、太妃核果那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、福吉茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、醇濃抹茶星冰樂、焦糖咖啡星冰樂等10款人氣品項，輕鬆趕走憂鬱星期一。

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

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