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蘑菇冰淇淋好療癒！ 「31冰淇淋 × 超級瑪利歐」11/10聯名登場 可樂&哈密瓜雙味、水管聖代、耀西的蛋都超欠吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／31冰淇淋
圖／31冰淇淋

瑪利歐迷要瘋狂了！ 繼9月日本上市後，台灣「31冰淇淋ｘ超級瑪利歐」超火紅聯名來了，於11/10至2024/1/2期間登場，將瑪利歐遊戲中的力量生命提升蘑菇化身為2款冰淇淋口味，再加上各種熟悉道具主題聯名商品，每一款都神奇地吸睛，忍不住想每一款都嘗試！

●紅色「超級蘑菇」與綠色「1UP 蘑菇」冰淇淋超療癒(110元)

圖／31冰淇淋
圖／31冰淇淋

主打紅、綠招牌兩色的蘑菇冰淇淋，「超級蘑菇-漂浮可樂」加入了白色跳跳糖的可樂雪酪與香草冰淇淋，入口瞬間就充滿漂浮可樂風味；「1UP蘑菇-哈密瓜汽水」將白色跳跳糖配上哈密瓜汽水雪酪，清爽哈密瓜與厚濃郁香草交織，嚐起來令人神清氣爽！（單球甜筒或紙杯110元，期間限定，售完為止）

●超級瑪利歐雙球杯(140元)、無敵星水管聖代(195元)可裝飾收納

圖／31冰淇淋
圖／31冰淇淋

想要一次嚐到「超級蘑菇」與「1UP 蘑菇」兩種限定口味冰淇淋，可選擇「超級瑪利歐雙球杯」，杯子外側還有瑪利歐、超級蘑菇、1UP蘑菇的貼紙裝飾！粉絲必收的「無敵星聖代」登場，附加鮮奶油、無敵星和巧克力磚塊裝飾，裝盛在附有代表性的水管杯中，吃完可當成紀念品成為筆筒或收納小物。

圖／31冰淇淋
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●耀西蛋組合「冰淇淋＋環保袋」(1080元)

圖／31冰淇淋
圖／31冰淇淋

瑪利歐友善可靠夥伴「耀西蛋組合」，粉絲們絕寸要收藏，塑膠材質的冰淇淋蛋杯和環保袋為一個組合，有8款冰淇淋，附上8款耀西裝飾貼紙，吃完後杯子也可當小物收納，還有限定設計款的耀西環保袋，折疊後會成為耀西蛋形狀，實用性十足、攤開收起來都超可愛，成為耀西滿滿的特殊組合！

●超級瑪利歐百變彩盒(4個400元、4個600元、8個780元、12個1100元)

圖／31冰淇淋
圖／31冰淇淋

外帶人氣首選的百變彩盒有4球至12球裝豐富陣容，每款都配上不同的「超級瑪利歐」聯名限定設計包裝盒。「超級瑪利歐」元氣滿滿的活潑設計，根據球數不同而有所不同，超適合用作小禮品或伴手禮！

●超級瑪利歐6色調色盤冰淇淋蛋糕(1,500元)

圖／31冰淇淋
圖／31冰淇淋

「超級瑪利歐6色調色盤冰淇淋蛋糕」登場！力量提升道具任君挑選，數量限定，蛋糕外盒還是超級瑪利歐中登場的「？磚塊」箱子，帶回家充滿全新驚喜感受，送禮也是最佳首選！

圖／31冰淇淋
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