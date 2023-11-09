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倒數4天！爆紅「繡球花霜淇淋」台北快閃加場 手刀搶吃「北海道鮮奶、榛果巧克力」經典滋味

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／編輯提供、甜村天然手作粉絲頁
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快閃加場！超人氣爆紅「繡球花霜淇淋」北上快閃好評延長，來自台中的甜村天然手作霜淇淋加場快閃至11月12日，於新光三越台北南西店提供北海道鮮奶及榛果巧克力2種經典口味，台北人還沒打卡的記得把握最後的倒數幾天喔！

圖／甜村天然手作粉絲頁
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最後四天！來自台中的超夯「繡球花霜淇淋」為感謝北部朋友的大力支持，再度快閃加場至11月12日，地點為新光三越台北南西店B2光之舞廣場（鼎泰豐旁廣場），販售北海道鮮奶、榛果巧克力等2款經典霜淇淋。濃郁奶香與可可香氣，搭配繡球花外型超殺底片，享用前手機先吃。還沒品嘗過的台北人快快手刀衝，不然想吃就得跑台中囉。

圖／編輯提供
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圖／甜村天然手作粉絲頁
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甜村「繡球花霜淇淋」 台北快閃加場資訊

快閃日期：即日起～11/12

快閃地點：新光三越台北南西店B2光之舞廣場（鼎泰豐旁廣場）

販售口味：北海道鮮奶、榛果巧克力

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