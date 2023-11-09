倒數4天！爆紅「繡球花霜淇淋」台北快閃加場 手刀搶吃「北海道鮮奶、榛果巧克力」經典滋味

終於要變冷了！在冷颼颼的天氣裡吃一碗熱熱的紅豆湯、蜜芋頭或是桂圓紅棗茶，讓全身暖呼呼是冬天裡最好的記憶之一，大苑子正好推出了芋頭、紫米紅豆和桂圓三個系列飲品，趕著天氣變冷之前就先為大家準備好幸福的滋味，濃郁的、清爽的、養顏的都有，手搖飲控們別錯過。

2023-11-08 09:00