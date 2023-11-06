單品美式下殺3折！全家「11月取件送19元優惠券」限時10天 還有超可愛「霜淇淋購物袋」要入手

在IG上以「賤人矯情」爆紅、超有哏的雞蛋糕又進化啦！這次與明年的「台南400年」活動結合，把五個台灣的古蹟變成香脆的雞蛋糕，而且只在11/4起試營運的戎館店限定販售，現場還有折扣優惠跟隱藏版的模具，快來刷一波話題性美食～

2023-11-04 13:00