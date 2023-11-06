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單品美式下殺3折！全家「11月取件送19元優惠券」限時10天 還有超可愛「霜淇淋購物袋」要入手

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

迎接雙11搶商機，全家便利商店祭出「史上最狂雙11」促銷活動，消費滿額抽111萬元購物金、限時免運等深受消費者喜愛的活動統統有，而每月都有的取件優惠同樣如期而至，網購取件即贈「19元單品美式優惠券」，分為兩個時間段、共10天，記好活動日期，單品美式優惠喝。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

11月全家便利商店取件優惠登場，分為11/12至11/16、11/19至11/23兩個時間段，凡於活動期間內網購選擇全家取貨，於結帳時印出「19元Let's Café熱單品美式(小杯)優惠券」小白單即享優惠價（原價60元），兌換期限則分別至11/23、11/30，各限量200萬組。相當於三折就能喝到單品咖啡，本月好康當然也不能錯過囉！

圖／摘自全家便利商店官網
圖／摘自全家便利商店官網

此外，顧客最愛「Fami!ce霜淇淋」新口味「咖啡起司歐蕾」選用單品咖啡萃取液，搭配濃郁起司乳酪粉，即日起至11/11嘗鮮價45元，購買任一口味霜淇淋還能以49元加購「霜淇淋造型購物袋」，數量有限、售完為止。

全家便利商店攜手起司甜點名店PABLO推出「咖啡起司歐蕾霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手起司甜點名店PABLO推出「咖啡起司歐蕾霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

即日起至113/1/4，購買Fami!ce任一支加49元，可獲得霜淇淋造型購物袋。圖／全家FamilyMart粉絲頁
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