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海外首間旗艦店！東京伴手禮名店「PRESS BUTTER SAND」進駐台灣 現烤濃郁焦糖牛奶餅乾每日限量 美味再升級

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／ Press Butter Sand / TW IG、圖／ Press Butter Sand / TW臉書、圖／Press Butter Sand / TW官網
圖／ Press Butter Sand / TW IG、圖／ Press Butter Sand / TW臉書、圖／Press Butter Sand / TW官網

不用再飛日本也買得到了！在東京車站的伴手禮名店「PRESS BUTTER SAND」焦糖奶油夾心餅乾日前來台開立日本海外首間旗艦店，已經在10/7開幕和大家見面了，不只買得到經典口味，也與日本同步、帶來期間限定的眾多口味，更將特製烤台搬到現場，讓大家吃得到完全不同風味的現烤餅乾，喜愛日系細致甜點的粉絲們可以朝聖囉～

圖／Press Butter Sand / TW IG
圖／Press Butter Sand / TW IG

原本多僅以快閃店形式出現在百貨的「PRESS BUTTER SAND」，在日本海外首家旗艦店選擇進駐台北新光三越Diamond Towers三樓，不只原裝進口許多在日本上架就秒殺的季節限定口味餅乾，還搬來了特別訂製的烤台，每日限量販售壓上招牌幾何刻痕，再擠入滿滿地焦糖、奶油醬兩種餡料，香氣更濃郁的現烤餅乾！等於人在台灣就能跟東京同步，吃到完全不一樣的奢侈美味，絕對是你不能錯過的甜點，一定要試試！

圖／ Press Butter Sand / TW臉書
圖／ Press Butter Sand / TW臉書

時序推移正好進入秋天，除了日常販售的經典原味焦糖牛奶餅乾之外，也可以到櫃位上找找栗子、草莓、抹茶、黑巧克力等等不同口味的限量美味，不過最棒的是，想吃再也不用去日本花時間排隊，在台灣就買得到啦！

圖／Press Butter Sand / TW官網
圖／Press Butter Sand / TW官網

PRESS BUTTER SAND 旗艦店

地點：台北市大安區忠孝東路三段268號3樓

營業時間：11：00～22：00

圖／ Press Butter Sand / TW臉書
圖／ Press Butter Sand / TW臉書

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