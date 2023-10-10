快訊

終結新店「百貨沙漠」！見裕隆城連假來客量 在地人驚：人多到可怕

1500名哈瑪斯戰士身亡！以色列完全封鎖與加薩邊境 軍方在境內尋獲遺體

年底三生肖大發升官財！屬虎創業有戲 「他們」將遇到強力貴人

限時四天！義美「草莓泡芙霜淇淋」買1送1 歷年不敗「草莓小泡芙＋草莓凍乾」強強組合要吃爆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@52_foodie授權
圖／IG@52_foodie授權

義美小泡芙霜淇淋買一送一！日漸轉涼、秋意濃，義美食品特別祭出限時四日「霜淇淋聖代買一送一」，平均33元就能開吃酸甜好味道，天涼就是要吃冰。開工收心不憂鬱，送走國慶連假就用甜蜜好康慰勞你的甜點胃，不把握會捶心肝喔！

義美食品於10/11至10/14祭出「草莓泡芙霜淇淋聖代買1送1」。圖／IG@52_foodie授權
義美食品於10/11至10/14祭出「草莓泡芙霜淇淋聖代買1送1」。圖／IG@52_foodie授權

（照片中的草莓粉為部落客自行灑上搭配）。圖／IG@52_foodie授權
（照片中的草莓粉為部落客自行灑上搭配）。圖／IG@52_foodie授權

來吃冰趕跑憂鬱！義美食品於10/11至10/14連續四天祭出「草莓泡芙霜淇淋聖代買一送一」，濃郁經典牛奶霜淇淋份量足，搭配多年不敗爽脆「義美草莓小泡芙」及人氣夯品「草莓凍乾」，不僅創意滿分，口感層次更爆表！不論是揪友揪同事，還是一人獨享兩杯都超值，堪稱擺脫收假症候群的最佳良方。

（照片中的草莓粉為部落客自行灑上搭配）。圖／IG@52_foodie授權
（照片中的草莓粉為部落客自行灑上搭配）。圖／IG@52_foodie授權

（照片中的草莓粉為部落客自行灑上搭配）。圖／IG@52_foodie授權
（照片中的草莓粉為部落客自行灑上搭配）。圖／IG@52_foodie授權

此外，推薦吃這款「泡芙霜淇淋」時，可以將小泡芙餅乾壓碎拌著霜淇淋吃，在冰涼香甜中增添酥脆口感。值得一提的是，因已是買一送一，會員不再享95折，數量有限、售完為止，詳情可洽全台義美各門市，販售門市點此查詢

圖／義美食品粉絲頁
圖／義美食品粉絲頁

延伸閱讀：

買1送1來了！星巴克「10款飲品買1送1」、超夯「數位體驗」限時20天登場 今日起先領券

每一口都不一樣？全家「紫薯霜淇淋」像古早味餅乾 網熱議：看顏色沒買錯

霜淇淋 義美食品 泡芙 買一送一 餅乾

相關新聞

限時四天！義美「草莓泡芙霜淇淋」買1送1 歷年不敗「草莓小泡芙＋草莓凍乾」強強組合要吃爆

義美小泡芙霜淇淋買一送一！日漸轉涼、秋意濃，義美食品特別祭出限時四日「霜淇淋聖代買一送一」，平均33元就能開吃酸甜好味道，天涼就是要吃冰！

買1送1來了！星巴克「10款飲品買1送1」、超夯「數位體驗」限時20天登場 今日起先領券

收假不憂鬱！星巴克將於10/11推出一日限定「好友分享」，共有10種指定飲品買一送一，咖啡、茶瓦納、星冰樂都包含其中。而消費者最愛的星巴克「數位體驗」也同步登場，今日起預領券...

每一口都不一樣？全家「紫薯霜淇淋」像古早味餅乾 網熱議：看顏色沒買錯

居然是這味！全家便利商店最新「金ㄟ紫薯霜淇淋」再掀打卡潮，粉紫外型超夢幻。有網友分享表示味道極似「咖啡孔雀捲心酥」引發熱議...

衝著哈味去！壽司郎「哈密瓜卡達拉娜」新發售 甜點控開炫一波

被壽司耽誤的甜點店「壽司郎」又新力作！人氣居高不下的常駐甜點「卡達拉娜」再升級，特別加入北海道哈密瓜，濃郁哈味搭配香醇蛋糕，一不小心就炫完一盤。

再現絕版「焦冰奶」！全家聯名奶茶激似「麥當勞焦糖奶茶」 網興奮：真的很像

復刻麥當勞焦糖奶茶！有網友在全家便利商店喝到一款奶茶，大讚味道激似「絕版的麥當勞焦糖奶茶」，並PO文分享到臉書社團掀起熱議...

麥當勞蛋捲冰淇淋大賞！韓國「草莓冰淇淋」夢幻回歸 新加坡最新「抹茶冰淇淋」絲滑開賣

原來麥當勞「蛋捲冰淇淋」有這麼多口味！韓國麥當勞「草莓蛋捲冰淇淋」人氣再回歸，新加坡麥當勞則新推「抹茶蛋捲冰淇淋」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。