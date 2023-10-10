限時四天！義美「草莓泡芙霜淇淋」買1送1 歷年不敗「草莓小泡芙＋草莓凍乾」強強組合要吃爆
義美小泡芙霜淇淋買一送一！日漸轉涼、秋意濃，義美食品特別祭出限時四日「霜淇淋聖代買一送一」，平均33元就能開吃酸甜好味道，天涼就是要吃冰。開工收心不憂鬱，送走國慶連假就用甜蜜好康慰勞你的甜點胃，不把握會捶心肝喔！
來吃冰趕跑憂鬱！義美食品於10/11至10/14連續四天祭出「草莓泡芙霜淇淋聖代買一送一」，濃郁經典牛奶霜淇淋份量足，搭配多年不敗爽脆「義美草莓小泡芙」及人氣夯品「草莓凍乾」，不僅創意滿分，口感層次更爆表！不論是揪友揪同事，還是一人獨享兩杯都超值，堪稱擺脫收假症候群的最佳良方。
此外，推薦吃這款「泡芙霜淇淋」時，可以將小泡芙餅乾壓碎拌著霜淇淋吃，在冰涼香甜中增添酥脆口感。值得一提的是，因已是買一送一，會員不再享95折，數量有限、售完為止，詳情可洽全台義美各門市，販售門市點此查詢。
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