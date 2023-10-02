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早餐店大冰奶落伍了！最新通腸「噗噗神飲」被點名 大批網讚：這杯最快速
中秋烤肉大魚大肉，加上月餅、蛋黃酥吃不停，讓不少人肉眼可見的長胖了，也有人明明吃了很多卻都沒有排出導致「虛胖」，因此自製助消化解便秘的「噗噗飲料」掀起網友熱議。除了眾所周知的早餐店大冰奶外，有網友突發奇想調配「無糖優酪乳＋日式綠茶」，意外吸引其他人分享自己的「噗噗神器」。
有網友表示，中秋過後吃得多但卻出現便秘的情況，嘗試自製「噗噗飲料」試圖緩解，吸引大批網友各自分享「噗噗神器」，包含早餐店奶茶、紅龍果、柚子、檸檬水等，也有網友建議「一早起來空腹溫水500毫升」或「喝黑咖啡」。此外，還有手搖店「十二韻」的玫瑰美妍茶也被網友點名，表示「建議先喝個半杯吧，非常有感」、「拉到懷疑人生」、「便祕喝這杯最快速」、「記得回家喝！喝完別出門！」，而店家也會在飲料上貼心提示「玫瑰易使腸道順暢，首次喝玫瑰茶請先試喝300cc」。但由於每個人體質不同，需要找到適合自己的方法，不一定百分之百見效。
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