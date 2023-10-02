早餐店大冰奶落伍了！最新通腸「噗噗神飲」被點名 大批網讚：這杯最快速

吃甜甜壓壓驚！一年一度的萬聖節將到來，超人氣美國甜甜圈品牌「Krispy Kreme」應景推出萬聖節系列新品，共有南瓜、鬼臉、吸血鬼及木乃伊等四種造型與口味，搞怪可愛又好吃，同步祭出整整一個月的禮盒及套餐優惠，拍照打卡大口開吃！

2023-10-02 14:57