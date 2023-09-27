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全家霜淇淋新口味來了！網傳10月「紫薯霜淇淋」接棒 預計「這日」開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
左圖僅為示意圖，非本次全家新品照。圖／報系資料照、全家便利商店提供
左圖僅為示意圖，非本次全家新品照。圖／報系資料照、全家便利商店提供

迎接10月！每到月底就會掀起話題的「全家霜淇淋」新口味將登場，網傳下一檔是「紫薯口味」，並預計於10/5起夢幻登場。雖然尚為推測，但已引來不少網友歡呼「我準備好了」、「全家有夠猛」、「只有全家能超越全家」。

全家Fami!ce9月口味「荔枝烏龍霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家Fami!ce9月口味「荔枝烏龍霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

10月新口味！全家霜淇淋人氣強強滾，每月推出的口味都在社群掀起熱議與打卡潮。日前，有網友在Dcard發問「全家霜淇淋下一期是什麼口味」，據有內部消息的網友透露，「紫薯霜淇淋」將於10月接棒上市。但其實有全家員工表示「沒辦法提前告知」，提前透露可能會被公司查水錶。雖然目前尚無確切消息，但已有許多人準備開嗑新口味，根據以往經驗提供，部分門市的現有霜料如提前售完，可能直接換上新一期的口味，值得期待一下。

紫薯霜淇淋示意圖，非本次全家新品。圖／報系資料照
紫薯霜淇淋示意圖，非本次全家新品。圖／報系資料照

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