甜點系手搖飲！「紅濃紅」搶攻台中百貨美食街 香醇奶茶＋濃郁奶蓋 奶茶控快朝聖

去年開幕就以華麗的劇院風店面引起話題的「紅濃紅極奢奶茶」，這個秋天更走入台中中友百貨設點，進攻美食街，讓大家可以邊喝飲料邊血拚，一開幕就湧現朝聖人潮；主打奶蓋手搖飲的「紅濃紅」讓喝手搖飲就像在享受美味甜點，創下在餐飲一級戰區的一中商圈裡擁有兩間門市的話題性，奶茶控們一定要朝聖看看有多厲害！

圖／紅濃紅bobadancer臉書

圖／紅濃紅bobadancer臉書

延續一中店的百老匯劇院風裝潢，位於中友百貨的「中友劇院」依舊有復古風售票亭點餐取餐口，今日放映菜單、和璀璨閃耀的燈炮牆，打造出劇院的奢華氣氛；也採用玫瑰金啤酒拉霸設計的取茶機，讓調製飲品本身就是一場視覺饗宴，吸引人潮來朝聖拍照打卡，立刻成為中友百貨裡新的熱門地標。

圖／紅濃紅bobadancer臉書

位在泡沫紅茶的誕生地－台中，「紅濃紅」獨家研發的極奢奶茶，嚴選1980年代重茶風味的紅茶，加上醇厚鮮奶打造底茶，再放上以高級甜點店等級的鮮奶油製作、滿到溢出來的濃厚奶蓋，成為近期爆紅飲品，為了「中友劇院」新開幕，這次還推出加了比利時Lotus焦糖脆餅製成的限定奶蓋，肉桂焦糖香氣將奶茶的口感再上一層，無論是沾奶蓋或是泡在奶茶裡吃都超美味！

圖／紅濃紅bobadancer臉書

中友店和一中店兩間門市之間，走路約15分鐘就可以抵達，無論是逛夜市還是百貨周年慶大買，都能來上一杯濃郁的奶茶陪伴，有到一中商圈逛街的手搖飲控記得嘗鮮拍美照唷～

紅濃紅【中友劇院】

營業時間：11：00～21：30

電話：04-22293724

地址：台中市北區三民路三段161號，中友百貨C棟B3

紅濃紅【一中劇院】

營業時間：11：00～21：30

電話：04-22295785

地址：台中市北區一中街96號1樓之28，愛廣場室內1樓

圖／紅濃紅bobadancer臉書

延伸閱讀：

．連喝5天！CoCo好友日「珍珠鮮奶茶」買1送1 解膩純茶四杯100、質感輕乳茶第二杯5折

．內部裝潢曝光！ 「Pokemon Center 台北」12月進駐新光三越A11 「代表寶可夢」是快龍+皮卡丘