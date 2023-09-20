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「1毫米紗織蒙布朗」快閃進駐新店誠品！還有獨家「抹茶提拉米蘇」口味一定要吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／平安京茶事提供
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MATCHA ONE快閃進駐亞洲最大書店「誠品新店裕隆城」！把握9/20-10/22期間趕快品嚐那令人沉醉生榨美味的「1毫米紗織蒙布朗」保證讓味蕾能感受到極致的療癒，揪團吃起來！

圖／平安京茶事提供
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此次號稱1毫米的「紗織蒙布朗」，源自法國的高級甜點，過去在誠品信義店快閃時大受歡迎，賣出近一萬支，現在「新店裕隆城」預期將成為下一個抹茶蒙布朗的美食目的地。

圖／平安京茶事提供
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細說蒙布朗，它其實是一種甜點，主要由栗子泥製成，它源自法國並經過日本職人的巧手，透過特殊的機器生榨出直徑僅有1毫米的細絲，就像紗一樣細緻。這種堆疊層次感的甜點不僅有經典的栗子口味，其中令人驚艷的招牌抹茶口味，一吃就愛上。

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最狂的是此次蒙布朗的內餡更豐富。除了招牌「抹茶霜淇淋」外，還有全世界最強的義大利「草莓霜淇淋」，這款天然草莓醬所帶來的濃郁香滑，以及極為平衡順口的草莓酸度，一口接一口根本停不下來。

此外，還有「全球首款」超豪華超限量超夯的「抹茶提拉米蘇蒙布朗」內餡，結合了甘醇香濃的抹茶味和極致的乳香味，兩者相融帶來微冰涼的滑順口感，將蒙布朗的風味提升到極緻層次，絕對是不容錯過。

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最後，MATCHA ONE強調京都町家風格為主題，採用最新鮮的食材和高級原料，精心製作美味細緻可口的「紗織蒙布朗」。快閃現場提供每日現煎的酥脆甜筒杯，以及限量供應的日本高品質和式紙碗器皿，歡迎揪團前來誠品新店裕隆城一樓大廳共同享受美食吧。

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誠品新店裕隆城「MATCHA ONE」

地址：新店區中興路三段70號

店面日期：9/20試營運；9/28開幕

交通：捷運新店線七張站1號出口或大坪林站5號出口

營業時間：週日至週四11:00~21:30，週五及週六11:00~22:00

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