月餅新口味！萊姆酒釀桂圓絕妙搭配 黃金蛋黃酥誠意登場

福容月餅禮盒-萊姆酒釀桂圓。 圖：福容大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】迎接中秋佳節，當然少不了舌尖上的儀式感。今年福容大飯店推出廣式經典「福容月餅禮盒」，7種精選口味，經典再現，創新風味。內含招牌蓮蓉蛋黃、經典棗泥核桃、傳統魯肉豆沙、萊姆酒釀桂圓、高山烏龍腰果、抹茶相思紅豆、職人日式焙茶，每樣皆為飯店主廚巧思製作，顆顆飽滿綿密層次豐富。每盒售價新台幣1,380元，即日起至9/29限量販售。享福卡會員可享最低88折優惠，大量購買的企業客戶另有優惠選項。

此外， 8-10月福容每月主打不同的主廚特製台灣豚料理，「香蘋青檸梅花豚」軟嫩酥香酸甜滋味、「麻辣水煮梅花豚」川香風味麻辣爽口，以及口感清爽的「銀芽豆酥梅花豚」，開胃料理可以來嚐鮮！

▲福容月餅禮盒－經典棗泥核桃層次豐潤。 圖：福容大飯店／提供

享沐時光莊園渡假酒店首次推出！由主廚團隊親手研發製作的中秋月餅禮盒，酥脆堅實整顆滿滿的黃金蛋黃酥誠意登場！口感濃郁、飽滿滑潤糖心般鹹鴨蛋黃內餡，甜而不膩、爽口十足的紅豆沙餡料，使用高單價的進口奶油與麵粉製作而成，擁有多層次的風味和口感。

另外也推出土鳳梨酥禮盒，選用本土台農2號鳳梨品種，其酸味明顯，果肉纖維稍粗，口感較紮實，並以嚴選紐西蘭奶油製成的酥鬆、濃郁奶香的金黃外皮，精心製作出長方金磚造型的土鳳梨酥，入口後芳香滿溢！同時兩種月餅搭配還享有現折優惠，不論是企業送禮或自家品嘗都很合適！

▲享沐時光－黃金蛋黃酥。 圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供

▲享沐時光－土鳳梨酥。 圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供

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