懶人福音！中秋吃文旦不沾手 發發「粉紅柚惑系列」２款新品都喝得到３種柚肉

超人氣手搖飲「發發」9月再出招，本次應景集結各地鮮果好味道，打造「粉紅柚惑系列」2款新品，融入中秋節必備「文旦」不僅合宜又清爽，中秋連假期間更有兩杯88折的優惠。此外，發發也同步再推全新周邊商品，夢幻粉色不蒐集就太可惜了。

發發9月「粉紅柚惑系列」，左為粉紅柚檸烏龍、右為粉紅柚柚優格。圖／發發提供

手搖品牌「發發」9月新品來了！本月將迎來中秋節，發發也將應景的「文旦」加入新品中，推出「粉紅柚惑系列」，包含「粉紅柚柚優格」及「粉紅柚檸烏龍」，兩款都能喝到當季文旦、葡萄柚與火龍果蜜漬柚肉等三款柚香與果肉，分別搭配香濃優格、淡雅萱香清烏龍，不沾手就能輕鬆品嘗柚肉，堪稱懶人中秋必喝，配著烤肉不僅清爽還解膩。

圖／發發提供

此外，發發的超人氣「奇異鳥公仔杯套」粉嫩新登場，並於9/4起限量開賣，這麼療癒實用的周邊要入手。而發發也特別在中秋節祭出「新品兩杯88折」的優惠，活動自9/29起至10/1開跑，凡至發發門市或使用你訂線上點餐，購買兩杯粉紅柚惑系列飲品即享88折，你一杯我一杯一同賞月歡度佳節。

發發9月新周邊「粉紅奇異鳥公仔杯套提袋」。圖／發發提供

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