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天天有優惠！星巴克今日限定「買一送一」 加碼連兩日「第二杯半價」包含星冰樂

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／編輯提供、星巴克咖啡同好會
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星巴克狂推優惠！繼新條件買一送一後，星巴克加碼今(6)日限定「買一送一」，再推第二波「第二杯半價」優惠，將於9/7、9/8接連登場，等於是本週平日統統有好康，星巴克真的霸氣放大招了。

圖／星巴克咖啡同好會
圖／星巴克咖啡同好會

星巴克9/6一日限定買一送一，自上午11點起至晚上8點，凡至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，即享買一送一，優惠品項依各門市現貨為準。而除了本日超好康外，星巴克再加碼9/7、9/8連續兩日「第二杯半價」，只要於活動期間購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰飲料，可享第二杯半價優惠，大家最愛的星冰樂也同享好康，而該活動不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克咖啡同好會
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圖／星巴克官網
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