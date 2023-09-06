天天有優惠！星巴克今日限定「買一送一」 加碼連兩日「第二杯半價」包含星冰樂

週三手搖好康來囉！CoCo都可本週三好友日祭出人氣消暑「鮮莓冰沙」第二杯0元優惠，等同於是買一送一，而且還加碼是「大杯」讓你一次喝滿足，除了一日限定好康外，另有9月都可訂11個品項折五元的優惠，以及悠

2023-09-06 12:30