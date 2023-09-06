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手搖控最愛週三！CoCo好友日「鮮莓冰沙買1送1」 還有11款人氣飲品折5元、嗶悠遊加碼折10元
週三手搖好康來囉！CoCo都可本週三好友日祭出人氣消暑「鮮莓冰沙」第二杯0元優惠，等同於是買一送一，而且還加碼是「大杯」讓你一次喝滿足，除了一日限定好康外，另有9月都可訂11個品項折五元的優惠，以及悠遊付/悠遊卡指定飲品現折10元的活動，喝手搖也要精打細算。
本週CoCo都可好友日推出「鮮莓冰沙」大杯第二杯0元，凡於CoCo都可LINE官方帳號領取優惠券，即可享有特價好康，值得一提的是，冰沙系列飲品為固定冰量與糖度喔。
除了好友日外，9月最新都可訂優惠同步展開，冰沙系列、四季珍椰青、葡萄柚果粒茶等11項人氣飲品免領券直接折5元，整整一個月隨時想喝就點；而9月還有嗶悠遊優惠，即日起至9/30，結帳使用悠遊卡/悠遊付可享「葡萄柚果粒茶」現折10元、使用學生記名悠遊卡則為「奶茶三兄弟、星空葡萄」折10元好康（悠遊卡優惠活動恕不與其他優惠活動併用）。
＊優惠活動以各門市公告為準
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