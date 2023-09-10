中秋月餅好體面！「飯店月餅」美味多重驚喜 送禮、自用表達心意十足

月圓人團圓的中秋節，添購月餅可致贈親友、或自己在家享受時令美味。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】中秋節即將來臨，在祝福親友、表達心意的時刻，致贈精緻美味的月餅，最是體面大方。而各家飯店也卯足了勁，推出美味、創意兼具的月餅禮盒，也讓人想多買幾盒，與家人一起享用，渡過愉快的團圓時光。

│台南大員皇冠假日酒店│

▲「窗月想啡」月餅禮盒，每盒1,188元。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

以「一攬月影」為主題，台南大員皇冠假日酒店推出「窗月想啡」月餅禮盒，延續去年大受好評的中式月餅與西式咖啡的絕妙搭配。即日起開放預購，最高優惠7折起。外觀以紅、黑、金三色搭配，襯透著台南市樹－鳳凰木盛開的鳳凰花，高貴典雅的鏤空窗花造型，不失時尚與創意感打開禮盒映入眼簾則是玉兔奔月的圖騰，6入月餅小盒可以做為拼圖小遊戲，饒富趣味。

月餅口味包括「紅玉珍珠」是優雅花果香的紅玉紅茶細磨成粉，加入白鳳豆餡裡熬煮，茶香淡雅、豆香綿密 ；「柚香檸檬」以新鮮柚皮做成果乾後，糖漬加入白鳳豆沙與檸檬汁，酸中帶甜、清新感十足；「酒釀桂圓」是餅皮包進了酒釀桂圓餡，吃得到桂圓果肉，令人回味無窮；「紅豆牛奶」屬於大人小孩都喜愛的口味，甜而不膩的內餡，還吃得到紅豆顆粒香綿；「碧螺春芭樂」帶著茶味和水果香氣；「鐵觀音」以鐵觀音茶粉加入白鳳豆沙餡內，綿密回甘。

禮盒搭配去年大受好評的濾掛式咖啡4包，精選東中度烘焙的100%阿拉比卡咖啡，在醇厚口感與酸度中取得平衡，月餅配上咖啡，更添中西融合的風味。

│JR東日本大飯店│

▲「水月錦鯉禮盒」以四款傳統廣式月餅搭配無咖啡因成分的養生茶款黑豆黑米茶，每盒售價1,880元。 圖：JR東日本大飯店／提供

月餅市場大戰已經開打，JR東日本集團海外首家頂級飯店品牌-JR東日本大飯店台北推出「2023中秋賞月禮盒」，主題分別是以錦鯉為設計的「水月錦鯉禮盒」，以及以日本和柄美學的「金月琉璃禮盒」。

「水月錦鯉禮盒」以象徵和平、友誼、健康與富貴的錦鯉悠游其間作為設計，同時代表中秋佳節的團圓象徵，四入廣式月餅包含廣式豆蓉蛋黃、經典蓮蓉蛋黃、豆沙核桃蛋黃及棗泥桂圓蛋黃等口味，再搭配無咖啡因成分的養生黑豆黑米茶，每盒售價為1,880元。

「金月琉璃禮盒」則以代表日本的和柄美學進行設計，有著滿滿的祝福寓意，例如代表緣分、圓滿的七寶紋，代表長壽、吉兆的龜甲紋，象徵堅韌、健康生命力的麻葉紋，以及勇往直前職人精神的箭羽紋、生意興隆的市松紋，還有代表綿延不絕、長長久久、家業繁榮的工字紋，禮盒內有三款禮餅，包含綿密滑順的奶皇藏心月餅、醇厚香濃的可可藏心月餅以及以台灣香草莢及土鳳梨搭配法國奶油製作的台灣香草鳳梨酥，每盒售價為1,380元(9入裝)，是節慶送禮的最佳組合。

除了中秋月餅禮盒之外，喜愛傳統風味可選擇JR東日本大飯店台北推出的「台灣香草鳳梨酥禮盒」(12入裝)，每盒售價660元。

│台北福華大飯店│

▲喜柿禮盒獨具特色，以苗栗紅柿佐Q彈麻糬、紅豆泥內餡，9入2,080元。 圖：台北福華大飯店／提供

由台北福華大飯店江南春、珍珠坊以及點心坊聯手推出「當代經典 享．食．藝」中秋月餅禮盒。從手工蘇式月餅、經典廣式月餅、手作蛋黃酥，到創意柿餅及全新抹茶奶黃月餅，共五款月餅禮盒。

「蘇式桂月禮盒」每盒2,180元，依循古法製作，純手工將油皮與酥皮層層相疊製成，餅皮耗時費工、香潤光滑，令人一吃上癮，更營造錯落有致的細膩口感。五穀干貝酥為今年全新推出的口味，以干貝融合櫻花蝦及油蔥酥的手法，帶出香而不膩的味蕾饗宴；香蘭腰果仁融合進口七葉蘭獨有甜味花香、麥香和香草味，伴隨入口的堅果香氣，令人一吃上癮；松子黑芝麻及棗泥核桃仁更是必嚐風味。

廣受好評的珍珠坊廣式月餅推出「奶黃皓月禮盒」，內含原味奶黃、抹茶奶黃各4入，結合桃山餅皮與香甜奶黃，入口軟香濃郁、滋味怡人，而抹茶特有的苦甘口感與淡雅茶香，更是突顯出了奶黃的馥郁風味，每盒8入1,480元。

「廣式映月禮盒」融合在地食材與創意思維，將柔軟油潤的外皮與創意十足的豐富餡料，研發出蓮蓉松子、棗泥桂圓、五仁珍果及川味椒麻四款特製好風味。

每年限量700盒的「喜柿禮盒」9入2,080元，精選烘烤後的苗栗紅柿佐以Q彈麻糬，包入充分混和香甜黑糖的特色小農紅豆泥，多層次的細緻豐富風味，冷藏後食用更能感受到其厚實馥郁的高雅滋味。

點心坊則推出職人手工製作、限量1,500盒的「蛋黃酥橙月禮盒」，每盒8入1,080元，嚴選宜蘭嚴選紅土鴨蛋蛋黃，蓮蓉松子口感清香、棗泥核桃經典組合、鐵觀音茶香更是全新推出，豐富多變的創意組合正是其熱銷秘訣。

│長榮鳳凰酒店│

▲「鳳凰迎月」中秋月餅禮盒設計旅行版、醇萃版、品茗版共三款禮盒，送禮自用皆相宜。 圖：長榮鳳凰酒店／提供

從「來一趟悠閒旅行」的靈感出發，長榮鳳凰酒店(礁溪)推出「鳳凰迎月」中秋月餅禮盒，以最招牌暢銷的經典奶凰月餅，搭配臺灣CAFE!N咖啡與新加坡TWG名茶，設計鳳凰迎月旅行版、醇萃版、品茗版共三款禮盒，在咖啡香與茶香中品味皮薄餡豐、甜鹹有致的奶凰月餅，其中旅行版特別搭贈訂製款行李箱，個人私藏或親友共享都很適合。

「鳳凰迎月旅行版」特別訂製風格獨具的旅行箱，盛裝6入鳳凰奶凰月餅、臺灣知名咖啡品牌CAFE!N的咖啡工具箱，內含濃萃咖啡球10入，個人私藏或餽贈親友都很適合；「鳳凰迎月醇萃版」以幻彩宇宙手提袋盛裝鳳凰奶凰月餅4入、CAFE!N冠軍單品咖啡豆、鳳凰手搖磨豆機；「鳳凰迎月品茗版」則精選新加坡TWG品牌茶包，搭配鳳凰奶凰月餅4入與幻彩宇宙手提袋，大方體面。

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