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星巴克買1送1來了！連續兩天、新增「一條件」享買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會
圖／星巴克咖啡同好會

9月第一波買一送一星巴克將於9/4至9/5連續兩日推出「夏末初秋 體驗植感好時節 好友分享日」，不過本次買一送一另有特殊條件，開喝之前先看清楚規則，才不會白排喔！現在跟著udn小編一起來看看活動內容吧。

圖／星巴克咖啡同好會
圖／星巴克咖啡同好會

星巴克買一送一！9/4、9/5兩日上午11點至晚上8點，凡於星巴克門市購買兩杯特大杯風味／冰熱一致的飲料，且兩杯均加價更換為植物奶，即可享買一送一的優惠，邀請顧客一同品嘗植物奶的獨特風味。

值得注意的是，優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克官網
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