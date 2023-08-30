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珍奶10元！CoCo好友日「珍奶第二杯10元」 迷客夏「香緹紅茶」全新登場 還有機會刮到日本來回機票

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／迷客夏、CoCo都可提供
圖／迷客夏、CoCo都可提供

珍奶一次喝兩杯！就是今(30)天，連鎖手搖飲CoCo都可的本週好友日祭出大家最愛的「珍珠奶茶」第二杯10元好康，陪大家掃開上班及開學憂鬱，不論是白天喝還是晚上喝都療癒。此外，迷客夏也推出買飲料送刮刮卡的好康活動，有機會帶走日本東京迪士尼雙人來回機票、精品行李箱等超值大獎。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

就要喝珍奶！CoCo都可週三好友日深受顧客歡迎，本週推出「中杯珍珠奶茶第二杯只要10元」，凡於品牌LINE官方帳號領取優惠券即享好康，值得注意的是，活動飲品的甜度與冰塊為固定比例、不可調整喔。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

而人氣手搖迷客夏也自即日起至9/10推出「玩夏同樂刮刮卡」活動，活動期間至迷客夏購買2杯飲品，即贈一張刮刮卡，有機會獲得價值超過五萬的日本東京迪士尼雙人來回機票、RIMOWA精品行李箱等多種好禮。不僅如此，繼迷客夏於2021年推出的超熱銷「娜杯紅茶」後，將於今年9/6新推「香緹紅茶拿鐵系列」，選用康緹與阿薩姆紅茶搭配，喝得到蜜果與淡雅奶油尾韻，奶茶控一定要喝看看！

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏將於9/6推出「香緹紅茶拿鐵系列」新品。圖／迷客夏提供
迷客夏將於9/6推出「香緹紅茶拿鐵系列」新品。圖／迷客夏提供

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