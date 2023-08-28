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24小時手搖店！7-11現萃茶「青梅冰茶」人氣夯，網大讚：越出越好喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／7-ELEVEN粉絲專頁
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手搖飲隨時想喝就喝！7-ELEVEN現萃茶被網友稱為「24小時手搖店」，每每推出飲品都有不凡的水準，令網友驚呼「711要變手搖店了」。而近期推出的新品「青梅冰茶」也廣受好評，酸甜清爽格外適合炎炎夏日，即日起至9/5還有49元嘗鮮價，把握優惠搶先喝。

圖／7-ELEVEN粉絲專頁
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圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友黃蕙茹)
圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友黃蕙茹)

7-ELEVEN現萃茶新品「青梅冰茶」清爽開賣，選用台灣青梅及南投四季春青茶，入口喝得到梅子的清香酸甜，尾韻又帶點茶香點綴，一口喝下好解渴，有網友嘗鮮喝大讚「超級好喝！」、「比外面手搖梅子綠好喝，完勝」等。而即日起至9/5也有一杯49元的嘗鮮優惠(原價60元)，手搖控開喝～

圖／7-ELEVEN粉絲專頁
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7-ELEVEN現萃茶「青梅冰茶」優惠資訊

優惠期間：即日起至9/5

售價：嘗鮮價49元(原價60元)

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