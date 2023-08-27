全家9月霜淇淋口味曝光！千呼萬喚「茶口味」這日回歸　網齊歡呼買一送一先吃爆

全家minimore甜點是不少人想吃點心時的首選，近日有網友在臉書社團分享「蜂蜜檸檬脆皮泡芙」，原PO透露一看到新泡芙就讓他好心動，酸度適中不會過甜，但同時也發問向大家請教「怎麼吃」，吸引網友留言分享

2023-08-27 15:29