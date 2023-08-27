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全家9月霜淇淋口味曝光！千呼萬喚「茶口味」這日回歸　網齊歡呼買一送一先吃爆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／記者黃筱晴攝影、全家便利商店提供
圖／記者黃筱晴攝影、全家便利商店提供

全家9月霜淇淋來啦！日前網傳全家新一檔霜淇淋可能再度與「古娃娃」聯名掀起熱議，甚至有網友透露推測，全家9月新口味為「荔枝烏龍」，是網友們千呼萬喚的「茶口味」，更加引起網友討論與歡呼，紛紛表示「先吃爆」、「準備進攻」。

全家曾與古娃娃聯名推出海鹽牛奶、慢煮焦糖口味霜淇淋。記者黃筱晴／攝影
全家曾與古娃娃聯名推出海鹽牛奶、慢煮焦糖口味霜淇淋。記者黃筱晴／攝影

即將邁入9月，全家霜淇淋口味都會在每個月底掀起一波討論，而本次經過網友熱議與資訊一探謎底，網友分享全家便利商店9月將推出新口味霜淇淋「荔枝烏龍」，並於9/5起正式開賣，吸引不少網友大讚「很可以」、「終於換口味了」。此外，全家「比利時巧克力霜淇淋」也悄悄回歸，即日起至9/5還有全家夏日fun玩樂優惠，活動期間凡憑FamiPort票券購買霜淇淋可享買一送一，品嘗新口味前先開吃經典超人氣！

全家超人氣「比利時巧克力霜淇淋」回歸開賣。圖／全家便利商店提供
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